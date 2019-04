Banche, c’è l’intesa sui riborsi ai truffati. La norma inserita nel Dl Crescita

Una norma per correggere l'ultima legge di Bilancio garantendo i funzionari del Mef dal rischio di procedimenti della Corte dei Conti connessi ai risarcimenti dei truffati delle banche. E un decreto attuativo per rendere operativo il Fondo indennizzo per i risparmiatori (Fir), altra misura prevista dalla manovra 2019. In attesa di una conferma ufficiale, sarebbero questi gli ultimi tasselli del decreto legge per la crescita concordati da M5S e Lega in vista del Consiglio dei ministri convocato per domani pomeriggio a Palazzo Chigi.

Il meccanismo studiato per i funzionari di via XX settembre, a quanto si apprende, dovrebbe precisare meglio il procedimento individuato dal Governo, con l'attribuzione alla Consap dei poteri di erogazione dei risarcimenti e con l’inserimento esplicito del requisito dell'indipendenza per i membri della

commissione incaricata dell'esame delle richieste di rimborso presentate dai risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie.La norma è in fase di limatura ancora in queste ore e, viene sottolineato, la formulazione non è ancora blindata.

Superate alcune delle perplessità avanzate dal Mise, all'interno del Governo il confronto è invece ancora aperto sulla nuova stesura delle norme sui Pir, altro tema del Dl crescita. Per i piani di risparmio individuale si va verso una rimodulazione degli investimenti obbligatori in Pmi quotate all'Aim e venture capital, che per quest'anno si riduce all'1 per cento.

