In edicola con Il Sole 24 Ore la guida ai nuovi test di ingresso

Da quasi 20 anni decine di migliaia di matricole devono cimentarsi con i test d'ingresso per iscriversi all'università. Un fenomeno che di solito è associato a medicina e che invece caratterizza in maniera sempre più massiccia l'offerta formativa di casa nostra.

Sono una settantina gli atenei italiani che, tra accesso programmato nazionale e numero chiuso locale, subordinano l'iscrizione al superamento di una batteria di quiz. Anche prima della maturità, addirittura già in quarta superiore. Per aiutare gli studenti ad arrivarci preparati, Il Sole 24 Ore ha deciso di dividere in due la sua Guida all'Università e di dedicare interamente la prima uscita ai test d'ingresso: a partire da martedì 9, sino a venersì 19 aprile, sarà in edicola un supplemento di 104 pagine, a 0,50 centesimi oltre al prezzo del quotidiano, con la mappa di tutti i corsi per cui è previsto un filtro all'ingresso e una selezione di quesiti (e relative soluzioni) messi a punto dagli esperti di Alpha Test e aggiornati sulla base delle ultime novità decise dal ministero dell'Istruzione.

La Guida è strutturata per 9 aree disciplinari: professioni sanitarie e scienze motorie; medicina, odontoiatria e veterinaria; architettura e design; scienze della formazione primaria; ingegneria; economia per le università private; psicologia; biologia, Ctf e chimica; comunicazione e mass media. Nella consapevolezza che autovalutarsi è il primo passo per orientarsi al meglio nella scelta del proprio futuro.

