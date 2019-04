Vinitaly, gli appuntamenti del Fuori Salone a Verona

Tutti gli eventi internazionali, con quello del design a Milano, hanno una serie di eventi collaterali in città più orientati all’intrattenimento per ospiti e operatori. Non è da meno Verona che ripropone anche quest’anno “Vinitaly and the city” il fuori salone che da venerdì 5 aprile anticipa la 53/a edizione della rassegna mondiale di Veronafiere dedicata all'enologia. Per quattro giorni la kermesse invaderà piazze e strade del centro storico scaligero (tra le location il Cortile del Mercato Vecchio, Piazza San Zeno, Piazza dei Signori e Fontana dell’Arsenale) con ospiti internazionali, concerti, master class e ovviamente tante degustazioni, con più di 600 etichette presenti. La rassegna oltrepasserà i confini della città approdando in due comuni storici del vino, Soave e Bardolino, e a Valeggio sul Mincio.

Fino a lunedì 8 aprile sono più di 80 gli appuntamenti che si alterneranno in città, dove si esibiranno numerosi personaggi tra i quali Joe Bastianich, lo chef con la passione per la musica che si racconterà sul palco in una veste esclusiva, tra canzoni originali e sue memorie inedite. Sul palco anche Pif, Negrita, Le Vibrazioni, Damiano Carrara, Tricarico, Elodie, Paolo Cevoli, Paolo Hendel, Patrizio Roversi, Frankie hi-nrg mc dj set.

Ma ci sarà spazio per alcune esperienza uniche. La prima unisce la degustazione dei vini con la pratica di yoga , a cura dell’esperta internazionale di yoga e benessere Linda Gastaldello, nella scenica location della Fontana dell'Arsenale. L’altra prevede la discesa dell'Adige a bordo di un gommone da rafting in collaborazione con Adige Rafting e Canoa Club Verona. Si parte dal ponte di Castelvecchio per scendere fino all'Antica Dogana fluviale. Qui alla fine del percorso scatta naturalmente una speciale degustazione.

In campo anche oltre 200 Sommelier FISAR che saranno impegnati nel racconto in alcune enoteche dei grandi terroir nazionali e internazionali, dei segreti della vinificazione e delle peculiarità organolettiche dei vini.

Per le esperienze proposte che prevedono la degustazione è necessario l’ acquisto di token in vendita a 15 euro.

