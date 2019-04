Dl crescita, Fraccaro: stanziati 500 milioni per opere e investimenti dei Comuni

Il varo del decreto legge per la crescita e le norme per velocizzare i rimborsi ai risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie sono i due temi politicamente delicati al centro del Consiglio dei ministri, iniziato poco dopo le 17 con circa un'ora di ritardo. Sui rimborsi, i testi sul tavolo dovrebbero essere quelli inviati nei giorni scorsi dal ministero dell'Economia e sui quali ci sarebbe l’accordo nella maggioranza. Saltano i rimborsi automatici sotto i 35mila euro di credito: per tutti, quindi, l’indennizzo passerà dal vaglio della commissione tecnica.

«Con il decreto crescita abbiamo stanziato 500 milioni di euro in favore dei Comuni di tutta Italia per avviare opere pubbliche in materia di efficientamento

energetico e di sviluppo sostenibile sul territorio. Si tratta di un piano straordinario per rilanciare la spesa per investimenti dei Comuni e dare un impulso massiccio alla crescita sostenibile», esulta a riunione ancora in corso il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro (M5S), dando l'annuncio dell'approvazione della norma.

All'ordine del giorno anche il disegno di legge "Salva mare", la cui approvazione è annunciata via Facebook mentre il Cdm è ancora riunito dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa: «Ce l'abbiamo fatta, è iniziata la guerra alla plastica. Siamo solo al primo passo ma fondamentale». Il ddl per la «promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare» autorizza i pescatori a riportare a terra la plastica accidentalmente finita nelle reti, senza il rischio di essere accusati di trasporto illecito di rifiuti. Per Costa si tratta di «una grande vittoria per il nostro mare, finalmente iniziamo a ripulire il mare dalla plastica e lo facciamo con degli alleati eccezionali, i pescatori. Quella della plastica in mare è un'emergenza planetaria, dobbiamo affrontarla adesso, non si può rinviare».

Ok del Consiglio dei ministri anche al Ddl contro il disseto idrogeologico, ribattezzato "Cantiere Ambiente". «Il disegno di legge - spiega il ministero in una nota - vuole razionalizzare la normativa in materia di dissesto idrogeologico in quanto, allo stato attuale, manca una legge quadro sul tema mentre vi sono numerose disposizioni frammentate e disarticolate all'interno di decreti legge e leggi ordinarie». Quanto agli interventi in atto, secondo il ministero dell'Ambiente «c'è un oggettivo ritardo nella progettazione da parte delle regioni, abbiamo un tasso medio di spesa del 7% e in questi mesi ci siamo confrontati con loro per poter migliorare il sistema».

