Dai migranti alla denuncia di Saviano, i tanti «round» Salvini-Fico

L’ultima occasione per smarcarsi dal vicepremier leghista Matteo Salvini gli è stata offerta oggi, dal palco del Festival di giornalismo di Perugia. Quando, alla richiesta avanzata dalla platea di esprimere un giudizio sulla scelta del responsabile del Viminale di denunciare lo scrittore Roberto Saviano per diffamazione, il presidente della Camera Roberto Fico, punto di riferimento dell’anima più ortodossa di M5S, non ha avuto remore nel riconoscere: la scelta di Salvini «è un errore bello e buono».

Dopodiché, a stretto giro, è giunta la replica del segretario federale del Carroccio: «Io avrò tanti difetti - ha detto Salvini -, ma non permetto a nessuno di darmi del malavitoso. Non so come reagirebbe il signor Fico se gli dessero del malavitoso. A me si può dare di tutto e di più, ma siccome combatto la malavita, combatto la mafia, nessuno mi dà del malavitoso».

Il botta e risposta a distanza tra la il pentastellato, terza carica istituzionale dello Stato, e il capo di quella che è una delle due forze politiche di maggioranza, non è una novità. È uno scenario che si è già manifestato in passato e che potrebbe manifestarsi in questi giorni che separano il paese dalle elezioni europee di fine maggio. Veri e propri «round» politici, con il presidente della Camera che non ha esitato a criticare alcune scelte dell’alleato di Governo.

Salvini al Congresso delle famiglie. Fico: iniziativa sulle famiglie arcobaleno

L’ultimo precedente risale alla scorsa settimana. Sabato 30 marzo: mentre a Verona Salvini interviene dal palco del Congresso mondiale delle famiglie, il presidente della Camera annuncia l’organizzazione di un’iniziativa a Montecitorio «sull’evoluzione della famiglia, sulle famiglie arcobaleno e per ascoltare le esigenze di tutti». Parole che vengono interpretate come una vera e propria risposta in una sede istituzionale alla convention scaligera, che i Cinque Stelle hanno aspramente criticato.

Le divergenze sul futuro della Tav

Primi di marzo. Le distanze questa volta emergono sul dossier dell’Alta velocità Torino-Lione. Rispondendo a chi gli ricorda come Fico abbia ribadito il no del Movimento all’opera, Salvini risponde: «Io mi rifaccio al contratto di governo che prevede una revisione dell’opera. Non sta scritta da nessuna parte la cancellazione dell’opera».

La partita delle Autonomie e il coinvolgimento del Parlamento

A febbraio uno dei temi sul tavolo del governo, tra quelli che dividono di più le forze di maggioranza, è quello dell’Autonomia di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. La Lega è in pressing costante su questa soluzione, un suo cavallo di battaglia. M5S frena. Al centro del contendere, l’emendabilità da parte del Parlamento delle intese che il Governo sottoscriverà con le tre Regioni. Nelle bozze che circolano in quelle ore emerge la posizione sostenuta dalla Lega, e in particolare da Salvini: questi accordi possono essere o approvati o respinti dalle Camere, ma non modificati. Di diverso avviso il presidente della Camera (spalleggiato dalla presidente del Senato): il Parlamento, avverte, deve essere “centrale”.

Caso Diciotti, Fico: se capitasse a me, chiederei di dare l’autorizzazione

Pochi giorni prima, è il caso Diciotti a tenere banco. E arriva l’ennesima critica a Salvini. «Se arrivasse una richiesta nei miei confronti - osserva Fico, senza entrare nel caso specifico - pregherei la mia Camera di dare l’autorizzazione».

GUARDA IL VIDEO - Fico: caso Diciotti? Fosse per me, chiederei di votare sì

La battaglia sull’ambiente

Ai primi di gennaio, la campagna parallela di M5S e Lega prosegue, questa volta sul fronte ambientale. Tema che va, dalle trivelle alla “dorsale del metano” in Sardegna e che unisce, sulla medesima posizione, le diverse anime pentastellate. L’affondo di Salvini dalla Sardegna («Non si può dire no al carbone, no al petrolio, no al metano, no alle trivelle, con i soli No non si campa») innesca la reazione del M5S. Fico lancia l’antica battaglia su rinnovabili ed energia pulita, marcando un fossato con tutto il centrodestra, Lega compresa.

La distanza sostanziale sulla gestione dei migranti

Ma il vero terreno dove la distanza tra la posizione del ministro dell’Interno e quella dell’esponente Cinque Stelle è più evidente è quello della gestione dei migranti, con il primo convinto sostenitore della linea dei porti chiusi, e il pentastellato a sottolineare l’importanza di salvare vite umane. Ai primi di gennaio, all’indomani dell’ennesima tragedia del mare, con 170 persone che hanno perso la vita nel tentativo di attraversare il Mediterraneo, Fico mette in evidenza che «una società sana salva le vite umane, se non ci riusciamo è un fallimento di tutti».

Il gesto del presidente della Camera sul decreto sicurezza

A fine novembre, in occasione del via libera definitivo della Camera al decreto sicurezza, provvedimento “bandiera”del Carroccio e del suo leader, Fico esce dall’aula al momento del voto. Per prassi la terza carica dello Stato non vota, ma presiede la sessione. Quella volta però non accade. «Se la mia assenza al momento della votazione è stata interpretata come una presa di distanza dal provvedimento? Bè, avete interpretato bene», chiarirà nelle ore successive.

Global Compact sì, Global Compact no

Qualche giorno dopo il via libera al provvedimento sulla sicurezza, il braccio di ferro è sul Global Compact, il patto Onu sui migranti. Fico lo appoggia, Salvini lo respinge. «Ritengo che dovremmo aderire al Global Compact, serve all'Italia per non isolarsi, per non rimanere sola sulla questione immigrazione», afferma il primo. «Mette nello stesso pentolone migranti, rifugiati e irregolari», ribatte il secondo. Ancora un «round» tra i due. L’ennesimo.

