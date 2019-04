Alan Kurdi, Salvini: «Dietrofront, in Italia non si passa». La nave verso Malta

«Dietrofront, nave Ong diretta a Malta. Molto bene, in Italia non si passa. #portichiusi». È la linea della fermezza ribadita dal ministro dell'Interno Matteo Salvini alla notizia che la nave della ong tedesca Sea Eye Alan Kurdi, cui non è stato concesso l'approdo a Lampedusa, sta facendo rotta verso l'isola nel centro del Mediterraneo.

Possono sbarcare solo i due bimbi - di 11 mesi e di 6 anni - con le loro madri ed una donna incinta, non i padri. Ma alla concessione fatta ieri del Viminale alla Alan Kurdi, la nave umanitaria con 64 migranti soccorsi a bordo giunta ad una decina di miglia dal nostro territorio, l'organizzazione non governativa si è formalmente opposta («non separiamo le famiglie, sarebbe una tortura emotiva») fino alla decisione di puntare altrove. Uno scontro, l'ennesimo, culminato nell'augurio di «buon viaggio verso Berlino» da parte del leader del Carroccio.

Malgrado i contatti diplomatici continui tra il governo e la Germania la situazione non si è dunque sbloccata. La posizione del Viminale sta nero su bianco nella nuova direttiva ad hoc secondo la quale l'ingresso nelle acque italiane della Alan Kurdi è vietato perchè sarebbe un atto «non inoffensivo» con i mezzi navali allertati per intimare l'alt al comandante in caso di eventuale violazione dell'ordine. Prescrizione rispettata dalla nave tedesca che ha chiesto invano il "place of safety" al Centro di coordinamento marittimo della Guardia costiera navigando per tutta la giornata avanti e dietro al largo di Lampedusa in acque internazionali, a poca distanza dal limite del territorio italiano (12 miglia dall'isola).

Se avesse forzato il blocco approdando a Lampedusa sarebbe probabilmente accaduto quanto visto pochi giorni fa alla Mare Jonio di Mediterranea saving humans: sequestro da parte della procura di Agrigento e iscrizione nel registro degli indagati dei responsabili della missione.

Berlino era per una soluzione di compromesso: far sbarcare i migranti, una parte dei quali sarebbe poi stata accolta in territorio tedesco. Anche la Commissione europea non è stata a guardare, sul modello di altri soccorsi bloccati in mare dalla politica dei porti chiusi dell'Italia. Bruxelles ha chiesto una cabina di regia di coordinamento tra gli Stati membri disponibili a dare una "prova di solidarietà" e farsi carico ognuno di una quota delle persone.

