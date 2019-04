Di Maio-Salvini allo scontro, duello elettorale in vista delle Europee

È da un po’ che ci si chiede se gli scontri tra Di Maio e Salvini siano veri o solo un gioco delle parti. Una sorta di rappresentazione a beneficio dei media tanto per affrontare la campagna elettorale dividendo in due il campo: quello dei grillini - più a sinistra – per prendere (o tenere) i voti del Pd; e il leader leghista tutto a destra per asciugare l’elettorato di Forza Italia e della Meloni. Una tattica che ha un senso ma che sta diventando come quelle scazzottate finte dove poi parte un colpo vero.

E in effetti a vedere quello che è successo anche ieri, questa fiction – se di fiction si tratta – comincia ad avere i suoi colpi bassi. Salvini, per esempio, continua a martellare l’opinione pubblica con il racconto di Luigi Di Maio che frena il Governo: «Di rinvio in rinvio ci sono troppi dossier rimandati per i miei gusti, a me piace affrontarle le cose». Dall’altra parte il vicepremier grillino ha messo all’indice la scelta di Salvini di allearsi in Europa con «chi nega l’Olocausto».

Non è chiaro – e lo sarà solo il 26 maggio – se dagli scontri usciranno in piedi entrambi ma l’idea che con questa strategia ci si spartiscano i voti – l’uno a destra e l’altro sinistra – non è affatto scontata. Soprattutto perché questi duelli stanno indebolendo l’immagine del Governo e alla fine la responsabilità finirà in carico a qualcuno. Certo non all’opposizione che continua a essere poco efficace. E forse quello che peserà di più nel giudizio degli elettori sarà proprio questo costante clima di guerra che mette in bilico l’Esecutivo. Del resto è già successo con i governi passati di essere puniti dalle urne per l’eccesso di litigiosità dei capi partito. Ed è su questo argomento che sta lavorando Salvini, accusando quasi ogni giorno i 5 Stelle di creare scontri e tenere in ostaggio l’Esecutivo. E Di Maio gli sta servendo l’argomento su un piatto d’argento.

L’affondo del vicepremier grillino al ministro Tria, per esempio, aveva l’obiettivo di intestarsi una battaglia sui risparmiatori ma ha avuto pure l’effetto di mostrarlo come colui che non esita a minare la stabilità di Governo. Un’impressione che vale a maggior ragione se questi attacchi durano lo spazio di qualche ora. «Mai parlato di rimpasto o di poltrone con la Lega» ha detto ieri negando l’idea di voler sostituire il titolare dell’Economia e lasciando a Salvini la possibilità di raccontarsi come chi, responsabilmente, media tra le diverse posizioni. E come colui che vuole rilanciare la crescita e i cantieri ma è frenato dai 5 Stelle. «Non vorrei – ha attaccato ieri – che al ministero delle Infrastrutture stessero ragionando da troppi mesi su troppi cantieri». Se questo è un gioco delle parti.

