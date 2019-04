Salvini contro Di Maio: «Ministri pagati per lavorare». La replica: «Con la Lega problemi ideologici»

«Io lavoro, io rispondo con il lavoro, con i fatti. Questa gente che cerca fascisti, comunisti, nazisti, marziani venusiani... i ministri sono pagati per lavorare. Io sono pagato per mantenere ordine pubblico e sicurezza». Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha replicato alle preoccupazioni del vice premier Di Maio per le alleanze europee della Lega con chi nega l’olocausto.

«Nessuno nega niente. Noi faremo alleanze con coloro che vogliono cambiare l'Europa: non ho e non ipotizzerò mai di provare a fare alleanze come hanno provato a fare alleanze i Cinque stelle con chi ha governato l'Europa in questi periodi» ha aggiunto poi il leader della Lega a Genova.

Il vicepremier pentastellato ha, da parte sua, precisato - a margine di Sum a Ivrea, l’evento organizzato dall’Associazione Gianroberto Casaleggio per dibattere sul futuro - che «quando dico che è preoccupante che la Lega si allei con chi lascia il Parlamento quando si commemora la Shoah credo di stare dicendo una cosa giusta, che riguarda non solo me ma i nostri figli».

PER SAPERNE DI PIÙ / Europee, Salvini gioca la carta della Lega ago della bilancia

«Questo governo, quando lavora sui fatti, lavora bene e io lavoro benissimo con Salvini e la Lega - ha detto Di Maio -. Abbiamo problemi quando parliamo di temi ideologici che a volte sono di ultradestra». Lo dice, ricordando anche alcuni dei temi sulla donna trattati al Congresso di Verona la scorsa settimana.

Sulla questione rimborsi ai truffati Di Maio ha rimarcato come sulla necessità di procedere «tutti i ministri sono d’accordo. Le regole Ue non ci vietano di risarcire senza arbitrati». Di Maio ha poi dichiarato: «Dobbiamo mantenere la promessa di risarcire i truffati. È una follia, ci sono i soldi ma manca una carta che eroghi i soldi. Non si modifica nulla di quella norma sui rimborsi senza il dialogo con i truffati. Il governo è amico di quelle persone. Lunedì si fa quest’incontro poi o si fanno i decreti o si erogano i soldi direttamente, senza arbitrati».

© Riproduzione riservata