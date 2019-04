Sì Tav, Torino torna in piazza: 20mila partecipanti al corteo

Sì Tav di nuovo in piazza, a Torino, per ribadire il sostegno alla Torino-Lione. I comitati civici e il mondo delle imprese e dei sindacati si ritrovano per la terza manifestazione dal 10 novembre, questa volta una marcia, organizzata dal comitato Sì Torino va avanti, dall'associazione Sì Tav Sì Lavoro e dall' Osservatorio 21. Vi hanno aderito oltre 40 sigle del mondo produttivo e sindacale e sono presenti, dalle prima stime, 20mila persone.

Sulle note dell'Inno alla gioia la marcia ha preso il via e sfilerà da piazza Vittorio lungo via Po per arrivare in piazza Castello.Ad aprire il corteo le madamin con lo striscione “Si Tav subito”, lo stesso slogan che viene scandito dai partecipanti.



I partiti che hanno aderito sono il centrosinistra, +Europa e Fratelli d'Italia. Non saranno in piazza né i leghisti, al governo nazionale con M5s e alleati di Fdi e Fi alle Regionali in Piemonte, né Forza Italia.

Presente a titolo personale, lo ha annunciato sui social, Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del Gruppo PPE, “Stamattina sarò al corteo #SiTav a Torino a fianco delle madamin, come ci sono sempre stata, per continuare questa battaglia fondamentale per Torino, per il Nord-ovest e per l'Italia”.

