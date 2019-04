Vinitaly 2019, i vigneti italiani costano più di un’isola tropicale

I vigneti italiani costano più di un'isola caraibica con quotazioni che salgono dal milione di euro per Brunello e Prosecco fino ai 2,5 milioni di euro nel caso del Barolo. E' quanto afferma la Coldiretti sulla base di dati Winenews: la superstar - rileva - è il Barolo piemontese, con prezzi che arrivano fino a 2,5 milioni di euro ad ettaro.Una cifra superiore a quella necessaria per acquistare un'isola nei Caraibi o nell’Oceano indiano secondo le quotazioni indicate dal Financial Times in “The beginner's guide to buying a private islands”.

Dai dati raccolti nell’inchiesta del quotidiano economico il prezzo medio di un’isola alle Bahamas va dai 700.000dollari per “un'isola di tre acri deserta” ai 70 milioni . In Grecia le quotazioni sono più alte dai 10 ai 20 milioni e in Italia c’è l’isola delle Femmine in Sicilia in vendita a 3 milioni di euro. Ma i vincoli ambientalil, i problemi di riconversione e costruzione sulle isole tropicali o nel Mediterraneo, fa notare l’Ft, sono molto onerosi.

Per Brunello di Montalcino e Prosecco le cifre salgono fino a un milione di euro a ettaro mentre per accaparrarsi un ettaro di vigneto piemontese come per il Barbaresco ci vogliono tra i 500 e i 600mila euro, così come per l'Amarone della Valpolicella, il Bolgheri Toscano e le vigne del Trentino Alto Adige, le quali possono arrivare però anche fino a un milione di euro. Più a buon mercato altre Doc di pregio, dal Franciacorta, che arriva fino a 300mila euro, al Chianti (200mila euro), ma sulle stesse cifre si colloca anche il Lugana, vino in ascesa tanto da essere in cima alla top ten delle bottiglie che hanno fatto segnare il maggior incremento di vendite in valore nella grande distribuzione.

Il valore medio è 51mila euro a ettaro

Anche se presenta quotazioni molto variabili della tipologia di vino prodotto, il valore medio dei vigne - rileva Coldiretti - in Italia è di circa 51mila euro a ettaro, più di due volte e mezzo la media dei terreni agricoli, secondo un'analisi Coldiretti su dati Crea. A livello territoriale i prezzi medi più alti si riscontrano in Trentino Alto Adige, con valori superiori ai 200mila euro, seguito dal Veneto, che si attesta poco sotto i 140mila euro a ettaro, il doppio di quelle del Piemonte - continua Coldiretti, che con 68mila euro si colloca al terzo posto. Quotazioni superiori alla media nazionale anche per Friuli Venezia Giulia (61mila euro) Lombardia (57mila euro) e Toscana (55mila euro).

“La forza dell'Italia sta nella grande varietà dell'offerta con la capacità di offrire vini di qualità da un capo all'altro della Penisola come nessun altro Paese” ha affermato il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che “clima, terreni, patrimonio varietale rappresentano il mix inimitabile e vincente del patrimonio vitivinicolo nazionale”.

