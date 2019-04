Flat tax, prioritario ridurre la pressione fiscale: ma resta il nodo coperture

Per un paese come il nostro in cui la pressione fiscale oscilla tra il 42 e il 43% del Pil, con il peso reale di tasse e contributi che supera il 50% a causa dell'altissima evasione, ridurre il prelievo fiscale è saggio e doveroso. Del resto non c'è governo negli ultimi decenni che non l'abbia promesso, salvo poi arrendersi di fronte ai vincoli di finanza pubblica.

Detto ciò, non è affatto secondario “come” si intendano ridurre le tasse, a beneficio di chi e con quali risorse si intenda finanziare il tutto. La “flat tax” rientra in questo ambito, è nel “contratto di governo”, e con l'approssimarsi delle elezioni europee del 26 maggio cresce il pressing della Lega e di Matteo Salvini per inserire la tassa piatta nel Documento di economia e finanza così da precostituire l'impegno politico/programmatico al suo avvio a partire dal prossimo anno.

Il nuovo sistema di tassazione – stando a quanto prevede lo stesso contratto di governo - dovrebbe essere basato su due aliquote: 15% per i redditi fino a 80 mila euro, 20% oltre. La base imponibile sarebbe il reddito familiare, non quello individuale come per l'Irpef attuale. La progressività verrebbe realizzata non solo dalle due aliquote, ma anche da un nuovo sistema di deduzioni. Si può e si deve discutere se, stante il nostro attuale sistema tributario, la flat tax sia o meno lo strumento più idoneo ad assicurare simultaneamente maggiore equità nel prelievo, emersione di nuova base imponibile sottratta all'evasione (stimata in un range tra 110 e 120 miliardi l'anno), e riduzione del peso complessivo della tassazione.



L'interrogativo che ad esempio si pongono gli economisti Massimo Baldini e Leonzio Rizzo è il seguente: la flat tax è un'imposta sul reddito con aliquota unica, resa progressiva da una deduzione (riduzione dell'imponibile) o da una detrazione (riduzione dell'imposta) concessa a tutti i contribuenti. Il modello ha finora trovato applicazione in alcuni piccoli stati, spesso paradisi fiscali (ad esempio, Jersey, Hong Kong, Andorra e Belize), e soprattutto in molti paesi dell'Europa centro-orientale che un tempo facevano parte del blocco sovietico. Si tratta di un modello adattabile ai paesi occidentali? Un modello che in ogni caso dovrebbe garantire il principio costituzionale della progressività del prelievo fiscale.



L'altra questione non da poco riguarda le coperture. Le stime più recenti parlano di un costo a regime di almeno 15 miliardi. Anche ammesso che il costo venga spalmato nel prossimo triennio, con la prossima manovra di bilancio si tratterebbe di individuare risorse compensative per 5 miliardi, che andrebbero ad aggiungersi ai 23,1 miliardi che serviranno a evitare l'aumento dell'Iva (le famose clausole di salvaguardia). Se vi aggiungiamo il necessario, se pur contenuto, intervento sul deficit per evitare di incorrere nella scure di Bruxelles, le spese indifferibili che andranno comunque finanziate, il conto della prossima manovra già lievita in un range tra i 35 e i 40 miliardi.

Dove andare a reperire tale mole di risorse è al momento molto arduo prevederlo. Non caso il Def che il governo si accinge a inviare alla Commissione europea difficilmente potrà andare oltre un generico impegno al contenimento della spesa corrente e alla razionalizzazione delle cosiddette agevolazioni fiscali. Il tema delle coperture è decisivo, per la sostenibilità nel medio periodo di qualsivoglia disegno di riduzione della pressione fiscale. Non è certo perseguibile la strada del finanziamento in deficit di parte dei costi da sostenere. Prima ancora che il giudizio di Bruxelles, sarebbero i mercati a reagire con l'aumento del costo di finanziamento del nostro ingente debito pubblico. Dunque, cautela come del resto ammette lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte quando ricorda che la flat tax è sì nel contratto di governo ma va attuata con gradualità e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

