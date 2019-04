Dall’Istat revisione minima su deficit e Pil mentre la corsa del debito continua

L’attesa revisione dei conti economici nazionali fatta stamane dall’Istat in virtù dell’inserimento nel perimetro della Pa di alcune nuove unità (in primis Rfi, ma anche FerrovieNord, l’Acquirente unico, Invitalia e alcune finanziarie per lo sviluppo regionali) produce una minuscola variazione (in termini assoluti) dell’indebitamento netto, una più significativa sul livello del Pil e una terza, ancor più significativa sul livello del debito pubblico.

Vediamole con ordine. Nelle nuove misurazioni Istat il deficit aumenta di 256 milioni nel 2017 e di 38 milioni nel 2018, non cambiando il valore del rapporto con il prodotto, rispettivamente al 2,4% e 2,1%, gli stessi trasmessi il 3 aprile scorso. Il Pil, invece, cresce di livello nominale di circa 3,2 miliardi nel 2017 e circa 3 miliardi nel 2018.

Attenzione: questo non significa che la variazione del Pil tra il 2016 e il 2017 è maggiore, semplicemente bisogna dare tempo a Istat di completare la revisione dei conti nazionali anche sulle serie storiche, esercizio che sarà concluso a settembre.

Resta il dato sul debito, fornito quasi in contemporanea da Bankitalia dopo le revisioni ufficiali del Pil Istat: con il nuovo perimetro della Pa esso ora sale di 800 milioni nel 2016, 5,5 miliardi nel 2017 e 5,3 miliardi nel 2018, anno in cui tocca il livello di 2.322 miliardi, pari al 132,2% del Pil, contro il 131,4% dell’anno prima e del 2016. Questi ultimi due dati sono di appena un decimo di punto superiori a quelli comunicati settimana scorsa da Istat (131,3% nel 2017 e 132,1% nel 2018) e verranno inseriti nel Def che oggi il governo approva.

Uno 0,1% in più di debito/Pil non sarebbe una notizia da apertura di giornale in un Paese con squilibri di finanza pubblica più contenuti. Non è il caso dell’Italia, come noto. A valle delle revisioni di ieri resta il fatto che il debito/Pil non cala dal 2016 ed è aumentato do otto decimali tra il 2017 e il 2018.

Cosa succederà nel 2019 con un’economia in stagnazione e un’inflazione a sua volta in calo non è difficile da prevedere. A meno che il governo non riesca davvero nel miracolo delle privatizzazione annunciate: 18 miliardi quest’anno e almeno 5 il prossimo. Staremo a vedere.

