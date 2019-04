Il Consiglio dei ministri approva il Def. Flat tax al via e Pil 2019 allo 0,2%

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in una riunione durata circa mezz'ora, il Documento di economia e finanza (Def). Il Cdm è stato preceduto da un lungo vertice di governo per trovare la quadra sui numeri del documento e sulla flat tax. «Confermati i programmi di governo, nessuna nuova tassa e nessuna manovra correttiva» si legge in una nota di Palazzo Chigi nella quale viene sottolineato che il documento è in linea «con i programmi di governo della legge di bilancio e il rispetto degli obiettivi fissati dalla commissione Ue».

Il governo intende ribadire gli obiettivi «fondamentali della sua azione» e cioè ridurre progressivamente il gap di crescita con la media europea e, al contempo, il rapporto debito/Pil».

La previsione di crescita del Pil nello scenario programmatico «è superiore a quella dello scenario tendenziale ad eccezione dell'anno finale, attestandosi allo 0,2 per cento per il 2019 per poi aumentare allo 0,8 per cento nei tre anni successivi». Per quanto riguarda i principali indicatori economici e di finanza pubblica «il 2018 si è chiuso con un incremento del Pil reale dello 0,9 per cento. Come conseguenza delle mutate condizioni interne ed esterne, la proiezione di crescita tendenziale per il 2019 è stata rivista, passando dall'1 allo 0,1 per cento».

Nel 2019 il deficit sale al 2,4% del Pil. «In termini strutturali questo risultato darebbe luogo a una variazione dell'indebitamento di solo -0,1 punti percentuali. Tenendo conto della flessibilità concordata con la Commissione, il risultato di quest'anno rientrerebbe quindi nei limiti del Patto di Stabilità e Crescita». Per gli anni successivi, il Def traccia un sentiero di finanza pubblica che riduce gradualmente il deficit fino all'1,5 per cento nel 2022, con una diminuzione di 0,3 punti percentuali all'anno, che determina un miglioramento quasi equivalente del saldo strutturale. Secondo le nuove proiezioni, il deficit strutturale scenderebbe dall'1,6 per cento del Pil di quest'anno allo 0,8 per cento nel 2022, in linea con una graduale convergenza verso il pareggio strutturale.

Debito pubblico al 132,7% del Pil nel 2019, in rialzo dal 132,2% del 2018, appena aggiornato dalla Banca d'Italia. La responsabilità, secondo la formulazione di ingresso del Def che precedeva il vertice, è della bassa crescita nominale e dei «rendimenti reali relativamente elevati». Nel 2020 scenderà al 131,7% fino al 129,8% del 2022. Tutte le previsioni del quadro programmatico risultano in rialzo rispetto a quelle della Legge di Bilancio.

Il debito/Pil era previsto, in base alle ultime stime aggiornate da Banca d'Italia stamattina, in miglioramento dal 132,2% del 2018 al 130,7% quest'anno, al 129,2% nel 2020 e al 128,2% nel 2021. Ma ora tutta la serie risulta in peggioramento, seppure viene mantenuto il profilo di riduzione.

«Positivo» il giudizio del vicepremier Matteo Salvini, secondo cui «la flat tax si farà, nel documento se ne parla in due passaggi. Non si torna indietro su quota 100, nessun aumento dell'Iva». In una nuova bozza del Pnr allegato al Def è precisato che il governo, in linea con il contratto, «intende inoltre continuare, nel disegno di legge di Bilancio per il prossimo anno, il processo di riforma delle imposte sui redditi ("flat tax") e di generale semplificazione del sistema fiscale, alleviando l'imposizione a carico dei ceti medi. Questo nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica definiti nel programma di Stabilità». Per Luigi Di Maio «con l'inserimento della flat tax nel Def indirizzata al ceto medio come avevamo chiesto, e non solo ai ricchi, vince il buonsenso. Sono molto soddisfatto. Andiamo avanti così, facendo ripartire il Paese, spingendo sulla crescita e sostenendo le famiglie che hanno veramente bisogno, senza sventolare false promesse come è stato fatto in passato».

Giulia Bongiorno, ministro per la Pa, parla dal canto suo di «turnover al 100% nelle pubbliche amministrazioni» e nessun taglio previsto per i prossimi mesi. «Mai nessun governo ha investito nella Pubblica amministrazione, sia centrale che locale, come quello attuale», fa notare Bongiorno.

© Riproduzione riservata