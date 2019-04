Premio 4.Manager al liceo Cannizzaro: l’energia di una e-bike per scaldare i cibi

Sfruttare l'energia elettrica di una e-bike per riscaldare i cibi da asporto. É l’idea ecosostenibile degli studenti della 3 H del liceo scientifico Cannizzaro di Roma vche hanno vinto il Premio speciale 4.Manager, istituito nell'ambito del Festival dei Giovani® per rendere concrete le idee imprenditoriali più promettenti, con l'innovativo progetto DynamHot, che vuole conciliare una realtà ecosostenibile con una necessità alimentare quotidiana. Il progetto dei ragazzi della 3H parte dalla possibilità di sfruttare l'energia elettrica di una e-bike, per mantenere costante la temperatura alimentare dei contenitori porta-alimenti. Molto più efficace rispetto alle tradizionali borse termiche. Grazie a questo progetto sarà possibile migliorare il servizio di consegna a domicilio dei cibi caldi, senza impatti ambientali, in un'ottica di salvaguardia della qualità dell'aria in città.

Ora un manager a disposizione

Il progetto premiato da 4.Manager consentirà ora agli studenti vincitori di avere a disposizione un manager d'azienda come mentore per favorire l'incontro tra imprenditore e giovani. È la novità dell'edizione 2018/19 di Latuaideadimpresa®, sviluppata da Noisiamofuturo® e coordinata da Sistemi Formativi Confindustria e Luiss, con main sponsor Intesa Sanpaolo. «Con questa iniziativa vogliamo far comprendere quanto sia importante lasciarsi affiancare da un manager nel percorso di sviluppo di nuovi progetti», ha sottolineato Stefano Cuzzilla, presidente di 4.Manager e Federmanager. Che ha sottolineato come «una buona idea d'impresa può crescere soltanto con le adeguate competenze manageriali. È importante diffondere, attraverso un manager, la cultura d'impresa tra i banchi di scuola e sostenere il genio innovativo e il lavoro di squadra delle nuove generazioni, che rappresentano la classe dirigente del futuro».

Proposta rivolta al Food delivery

Il progetto DynamHot è stato considerato una proposta innovativa rivolta al Food delivery, un mercato in piena espansione. Entrando nel dettaglio collegando una dinamo alla resistenza elettrica di una e-bike è possibile mantenere costante la temperatura all'interno dei contenitori porta-alimenti. Il processo avviene mediante l'utilizzo di un fornello elettrico che sfrutta l'energia cinetica per consentire l'arrivo del cibo a casa come fosse appena uscita dal forno di una cucina. DynamHot aumenta anche il grado di sicurezza dell'operatore riducendo la pressione sui tempi di consegna e la potenzialità di applicazione anche in altri ambiti e contesti. Per questo motivo, 4.Manager ha deciso di premiare il progetto e di prevedere, per i prossimi mesi, l'affiancamento di un manager, Ennio Cesa, al fine di valutarne ed incentivarne l'effettiva sostenibilità e cantierabilità.

Percorso alternanza scuola-lavoro

Latuaideadimpresa® ha ottenuto il riconoscimento di percorso di alternanza scuola lavoro, certificato da Intesa Sanpaolo Formazione, che accompagna gli studenti per tutto l'anno scolastico aiutandoli a sviluppare le skills all'avanguardia richieste nel mondo del lavoro. 4.Manager, associazione nata dalla convergenza di interessi comuni tra Confindustria e Federmanager, punta a svilupare la managerialità, l'imprenditorialità e la cultura d'impresa intese come leve di politica industriale per la crescita competitiva di tutto il Paese.

