Pd, Emiliano indagato per la campagna delle primarie 2017

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è indagato con il suo capo di gabinetto e tre imprenditori dalla Procura di Bari per una vicenda che riguarda una fattura da 65mila euro pagata da due imprenditori baresi ad una agenzia di comunicazione che ha curato la sua campagna elettorale per le primarie del Pd del 2017. I reati contestati a vario titolo sono induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso di ufficio e false fatture.

Il governatore annuncia di aver «denunciato una violazione del segreto istruttorio» in merito alla vicenda e assicura di aver «fornito piena collaborazione», «nella convinzione di avere operato con assoluta correttezza e rispetto delle leggi».

Cinque gli indagati

L'indagine della Guardia di Finanza di Bari, coordinata dal procuratore aggiunto Lino Giorgio Bruno, coinvolge 5 persone. Oltre al presidente Emiliano e al suo capo di gabinetto, Claudio Stefanazzi, sono indagati tre imprenditori, due di una azienda barese che - come accennato - avrebbe finanziato con 65mila euro parte della campagna elettorale per le primarie, e un altro, titolare dell’agenzia di comunicazione, creditrice della somma, che curò quella campagna. Nell'ambito dell'indagine, i finanzieri baresi hanno acquisito documentazione nella sede della Presidenza della Regione Puglia. Ai pubblici amministratori la magistratura barese contesta i reati di induzione indebita in concorso con gli imprenditori e abuso d'ufficio, ai soli imprenditori le false fatture fatte per giustificare quel pagamento.

Emiliano: denuncia per violazione segreto istruttorio

«Lunedì 8 aprile sono infatti venuto a conoscenza che giovedì 11 sarei stato oggetto di una attività di acquisizione di documenti e dati da parte della GdF in relazione ai finanziamenti percepiti in occasione della mia campagna per le primarie del Pd del 2017» ha detto Emiliano annunciando di aver presentato una denuncia per segreto istruttorio, «la fuga di notizie in piena violazione del segreto istruttorio precisava ulteriori fatti e circostanze». Lo stesso lunedì 8 aprile - ha proseguito il governatore - chiedevo al Procuratore della Repubblica di Bari di potere denunciare i fatti a mia conoscenza al fine di ottenere la massima tutela da possibili violazioni del segreto istruttorio di natura strumentale atteso il mio ruolo pubblico. Denunciavo i fatti martedì 9 aprile al Procuratore della Repubblica redigendo regolare verbale». «Questa mattina alle ore 9 - ha continuato Emiliano - come anticipato dalla fonte indicata al Procuratore della Repubblica il giorno prima, la Guardia di finanza di Bari mi chiedeva di potere verificare alcune chat del mio telefono e mail relative agli scambi di messaggi con alcuni soggetti di interesse dell'ufficio. Contemporaneamente identica acquisizione è stata effettuata al mio Capo di Gabinetto». “La questione - spiega ancora Emiliano - attiene a verifiche sulla natura dei pagamenti di una società di comunicazione che ha curato parte della mia campagna elettorale, e con la quale era insorto un contenzioso giudiziario».

Il governatore: la Procura verifichi correttezza accertamenti

«Avere appreso preventivamente di atti giudiziari che poi effettivamente si sono svolti cosi come mi era stato anticipato mi ha molto colpito - ha detto ancora Emiliano commentando la fuga di notizie da lui denunciata - e mi auguro che tale circostanza consenta alla Procura della Repubblica di Bari di accertare sino in fondo la verità a tutela mia personale, della funzione da me esercitata, e soprattutto della comunità che rappresento». «Questo - conclude - rende doverosa la verifica della correttezza di tutti gli accertamenti in corso per garantirne la non strumentalizzazione, nonostante la violazione del segreto istruttorio verificatasi nel caso di specie».

