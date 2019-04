Decreto flussi, via libera all’ingresso di 31mila lavoratori extracomunitari

È attualmente l’unico strumento per entrare legalmente in Italia. A parte i ricongiungimenti familiari e le domande di asilo (compresa la strada dei corridoi umanitari). Si tratta del decreto flussi per lavoratori stagionali ed autonomi pubblicato il 9 aprile in Gazzetta Ufficiale. Anche nel 2019, così come lo scorso anno, si riaprono dunque le porte all’ingresso in Italia di 30.850 lavoratori extracomunitari: 12.850 per lavoro subordinato non stagionale e autonomo e 18.000 per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Le quote sono ripartite dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le regioni e le province autonome.

Lavoro non stagionale e autonomo

Per quanto riguarda il lavoro non stagionale e autonomo il 'click day' è fissato a partire dal 16 aprile fino a fine anno. Sarà possibile presentare le domande di ingresso on line attraverso il sistema attivo sul sito del ministero dell’Interno. Nei 12.850 ingressi previsti è compresa la quota (9.850) riservata alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo (studio, tirocinio ecc).

Gli ingressi nel dettaglio

Nel dettaglio sono ammessi in Italia, tra l'altro, 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine. È poi autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale (ciò consentirà a molte aziende agricole di stabilizzare il rapporto con i propri dipendenti stranieri); 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Non solo. È anche autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Infine è consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, di 2.400 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti ad alcune categorie. Tra queste: imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, «che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500mila euro»; liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate; artisti di «chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati»; cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start- up innovative».

Lavoro subordinato stagionale

Ravvisata poi la necessità di prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale per le esigenze del settore agricolo e del

settore turistico-alberghiero, il ministero ha previsto che potranno entrare poi in Italia quest'anno 18mila cittadini non comunitari residenti all'estero, da ripartire tra le regioni e le province autonome. La quota riguarda i lavoratori stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria,

Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Il 'click day', per gli stagionali, è fissato per mercoledì il 24 aprile. L’ultimo Testo Unico sull'Immigrazione, rileva infine la Coldiretti, ha semplificato i requisiti per la richiesta del permesso stagionale e la procedura di accoglimento dell'istanza per 'silenzio-assenso'; è sufficiente che lo straniero abbia fatto regolare ingresso almeno 1 volta nei 5 anni precedenti per potervi avere accesso.

