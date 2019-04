Carabiniere ucciso in una sparatoria in provincia di Foggia

Un carabiniere in servizio presso la stazione di Cagnano Varano, in provincia di Foggia, è morto questa mattina per le gravissime ferite riportate nel corso di un sparatoria nella piazza principale del paese. Secondo la prima ricostruzione nel corso di un controllo un pregiudicato di 67 anni, poi arrestato dopo un tentativo di fuga, avrebbe sparato verso i militari a bordo di un'auto di servizio, uccidendo il maresciallo e ferendo in modo non grave un suo collega, trasportato d'urgenza all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. La vittima è Vincenzo Di Gennaro, maresciallo maggiore di 46 anni. Il fermato è ora sotto interrogatorio nella locale caserma: giorni fa era stato sottoposto ad una perquisizione per droga. I carabinieri stamani erano intervenuti nella zona dopo la segnalazione di una lite in famiglia.

«Una vita umana vale il mondo intero. E così il maresciallo maggiore Vincenzo Carlo Di Gennaro, 46 anni, morendo in servizio nella piazza di Cagnano Varano (FG), il paese dove lavorava presso la locale Stazione Carabinieri, è un mondo che scompare». Lo scrive, in un post su Fb, il Comando generale dell'Arma: «Lo ha ucciso un uomo con precedenti penali, che ha estratto una pistola in occasione di un controllo e ha sparato ferendo anche un altro carabiniere, al

quale vanno i nostri auguri di pronta guarigione».



Il cordoglio delle istituzioni

«Una preghiera per Vincenzo, un pensiero alla sua famiglia e ai suoi colleghi, il mio impegno perché questo assassino non esca più di galera e perché le Forze dell'Ordine lavorino sempre più sicure, protette e rispettate». Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo l'annuncio della morte del carabiniere coinvolto nella sparatoria. «Chi tocca un Carabiniere tocca lo Stato, tocca ognuno di noi. Ora basta, ci sarà una reazione!», annuncia invece via Facebook l'altro vicepremier Luigi Di Maio esprimendo il suo cordoglio e la vicinanza alla famiglia del militare ucciso. Il premier Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Bari ha chiesto alla platea un minuto di silenzio in ricordo del carabiniere. «È un giorno triste - ha detto Conte - perché poco fa nel mio Gargano il maresciallo Di Gennaro è stato ferito in servizio ed è caduto, e un altro carabiniere che era con lui è rimasto ferito».

