Facebook, Instagram e WhatsApp tornano a funzionare dopo il down

Da circa mezzogiorno Facebook, Instagram e WhatsApp non hanno funzionato in larga parte di Italia. Il problema si è risolto intorno alle 15. Era già successo lo scorso 13 marzo: il blackout in quel caso era durato ben 14 ore, con le app che funzionavano a singhiozzo in diverse parti del mondo: probabilmente era stato il blackout più lungo dell’era dei social. A giudicare dalla mappa del sito Dowdetector, che dà conto delle segnalazioni di interruzioni dei servizi digitali, questa volta il problema si è maggiormente concentrato in Europa, in particolare in Italia, Grecia e Olanda. Molte segnalazioni anche nelle Filippine e sud est asiatico.

Come l’altra volta ha coinvolto tutti i servizi dell’azienda: Facebook, Instagram e WhatsApp (qui un calcolo dei potenziali danni economici per Facebook Inc.). Ancora nessun commento dal quartier generale dell’azienda, che in questi casi fornisce aggiornamenti sull’account ufficiale twitter. «Siamo a conoscenza del fatto che alcune persone stanno riscontrando dei problemi ad accedere alla famiglia delle App Facebook. Siamo al lavoro per risolvere l'inconveniente quanto prima» aveva dichiarato un portavoce all’Ansa.

© Riproduzione riservata