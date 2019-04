Dal Cdm via libera al decreto Sblocca cantieri. Conte: domani in Gazzetta

Via libera del Consiglio dei ministri, riunito a Reggio Calabria, al decreto legge sblocca cantieri. Il provvedimento approvato oggi definitivamente sarà pubblicato domani in Gazzetta Ufficiale. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine della riunione di Governo.

«Oggi - ha spiegato Conte - abbiamo approvato il decreto legge sblocca-cantieri. I giornali hanno parlato di una sollecitazione veemente del Presidente della Repubblica per il ritardo sul decreto, nulla assolutamente di vero. Il rapporto con il presidente della Repubblica è eccellente e rispettoso dei due ruoli. Il presidente della Repubblica mi ha invitato a riportare il decreto in Consiglio dei ministri» per un ulteriore passaggio formale. «C‘erano disposizioni in sospeso e abbiamo portato oggi in Consiglio dei ministri il decreto per un passaggio formale che completasse l'iter. Il decreto aveva acquisito anche la bollinatura della Ragioneria e domattina dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale».

Tra le regole previste nel provvedimento c’è una prima messa a punto delle norme del codice sul subappalto, sulla progettazione semplificata per le manutenzioni, sul contenimento dei massimi ribassi in gara e sull'esclusione delle offerte anomale, sull'eliminazione del sorteggio per individuare le imprese da invitare in gara .

