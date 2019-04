Il business della sostenibilità. Quando la scelta verde paga

Ridurre l’impatto ambientale senza smettere di crescere, è pura filosofia o un'equazione sostenibile? Con questo numero How To Spend It, in edicola da venerdì 19 aprile con Il Sole 24 Ore, inaugura una serie di appuntamenti sull'economia responsabile intervistando i top manager dei più importanti Gruppi mondiali del lusso. Si parte con Marie-Claire Daveu, che non a caso Francois Henri Pinault, patron del Gruppo Kering di cui fa parte anche il marchio Balenciaga, ha voluto a capo dello sviluppo etico, dando all'azienda l'obiettivo, entro il 2025, di ridurre il proprio conto economico ambientale del 40% e di tagliare del 50% le emissioni di CO2, continuando a crescere. “La sfida è notevole ma il Gruppo sta dando prova di essere all'altezza - sostiene la top manager – perchè per noi non si può avere successo senza smettere di avere a cuore le persone e il pianeta”. Del resto la strategia imprenditoriale di Francois Henri Pinault è che ‘lusso e sostenibilità devono camminare insieme. A prova di ciò, il 10% dei bonus dei dirigenti è legato alla performance di sostenibilità.

Sempre in tema green How to Spend It si concentra sulla storia millenaria che ha il più alto tasso di biodiversità: l' Olio extravergine. Dal Lago di Garda alla Puglia, l'olio si evolve passando da prodotto di consumo a prodotto di lusso, dove la sfida del futuro si gioca sul blending e sulla combinazione di sapori studiati quasi sartorialmente. How to Spend It è andata quindi alla ricerca dei sommelier dell'olio, cercando i carpire le nuove formule organolettiche e i nuovi sapori, con profumazioni che si differenziano di frantoio in frantoio.

A difesa della terra: “Siamo cittadini del cosmo… La nostra unica possibilità di sopravvivenza e la sua bellezza poggiano su questo globo e sulla nostra capacità di proteggerlo” Ad affermarlo è proprio lei, l'autrice della più famosa foto astronomica della terra, La Pale Blue Dot, Carolyn Porco, scattata dall'altezza di Saturno, intervistata dalla responsabile di How to Spend it, Nicoletta Polla Mattiot. “Ama la terra, non c'è altra scelta”. Parola di astronauta, parola di Miss Saturno.

Sempre su How to Spend It gli immancabili servizi sulla moda, sull'arte della motocicletta (motori d'epoca come oggetti di interior design da collezionare), focus sul beauty e sui viaggi, senza dimenticare le ultime novità della tecnologia.

