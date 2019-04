Meteo, allerta gialla in più Regioni. In Sicilia problemi per il vento forte

Pasquetta segnata dal maltempo, soprattutto al Centro-Sud, con venti di forte intensità e raffiche che hanno indotto la Protezione civile a dare l’allerta gialla per rischio burrasche e temporali in tre Regioni: Umbria, Molise e Lazio. L'allerta meteo del Dipartimento riguarda in particolare i settori costieri e tirrenici, per il persistere di venti forti o di burrasca sud-orientali, con raffiche fino a burrasca forte in estensione da questo pomeriggio anche su Sicilia e Calabria, con mareggiate lungo le coste esposte. Allerta gialla rispettivamente per oggi e fino alle 18 del 23 aprile anche in Campania e Puglia, disposta dalla Protezione civile regionale per rischio di vento forte su tutto il territorio con raffiche fino al grado di burrasca.

Isole delle Eolie senza collegamenti

In Sicilia, il forte vento di scirocco, che ha raggiunto i 60 chilometri l’ora, e il mare molto mosso, che ha toccato forza sette, tiene bloccati nel porto di Milazzo aliscafi e traghetti dirette alle isole Eolie. A causa delle avverse condizioni meteo le isole minori dell'arcipelago sono prive di collegamenti marittimi da due giorni. Le violente mareggiate hanno causato nuovi danni alle strutture portuali: colpiti dai marosi i primi pontili galleggianti di Marina Lunga, alcuni dei quali sono stati danneggiati. Disagi anche nel porto rifugio di Pignataro dove alcuni natanti hanno rotto le cime. Danni ingenti sono stati registrati anche nelle campagne per il forte vento, soprattutto nei vigneti. A Palermo si segnalano invece diversi interventi dei vigili del fuoco, tettoie divelte e danni alle auto.

Treni fermi su linea Messina-Palermo

Il maltempo in Sicilia crea problemi anche alla circolazione ferroviaria, sospesa in più punti sulla linea Messina-Palermo. In particolare nel Messinese, dalle 6.50 di questa mattina è interrotto il tratto fra Caronia e Santo Stefano di Camastra per la presenza di un albero sui binari. Sospesa la circolazione anche sulle due linee che collegano Barcellona e Patti, per guasti all'alimentazione elettrica dei treni causati dal forte vento e per la presenza di un telone sui fili fra le stazioni di Oliveri-Tindari e Novara-Montalbano-Furnari. Tecnici di Rete ferroviaria italiana, del gruppo Fs italiane, con un carrello, stanno effettuando una ricognizione della linea per la verifica dell'alimentazione elettrica.



