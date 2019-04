Il Water Light Festival trasforma Bressanone in una galleria d'arte

Per la terza volta il “Water Light Festival” trasforma il centro di Bressanone in Alto Adige in una galleria d'arte a cielo aperto. Dal 9 al 25 maggio, artisti locali e internazionali allestiscono installazioni speciali giocando con i due preziosi elementi di luce ed acqua regalando alla cittadini scorci luminosi e magici. Per 17 giorni “Acqua è vita - Luce è arte” sarà il tema centrale di un Festival particolare che vive, appunto, sulla combinazione di questi due elementi naturali. Non solo, questa edizione è gemellata con il Festival dell'Acqua di Utilitalia, la federazione delle imprese dei servizi pubblici, che dal 2011 raccoglie ogni due anni scienziati, filosofi, attori, artisti e giornalisti per parlare di risorse idriche in tutte le possibili sfaccettature.

Al centro dell'edizione di quest'anno c'è una varietà di artisti internazionali: Stefano Cagol e Giampaolo Talani dall‘Italia, PONG.LI, Dominik Rinnhofer, Andreas Siefert e Rapahel Hanny dalla Germania, Adrian Scherzinger, Camille von Deschwanden e Ann Lee Zwirner dalla Svizzera, Pedro Cavaco Leitão dal Portogallo, Luce Dipinta dalla Gran Bretagna, ma anche Spectaculaires, gli artisti famosi a Bressanone per „Il Sogno di Soliman” e “NATALIE Light Musical Show”, Porté par le vent e Jacques Rival dalla Francia. Julian Angerer, Arno Dejaco, Anna Heiss, Clara Mayr, Nora Pider, Manfred Eccli, Matteo Olliva & Mariano De Tassis, Georg Ladurner, AliPaloma & Markus Hinteregger come anche Ruediger Witcher e Stefano Peluso fanno invece parte degli artisti locali altoatesini del Festival.

Il centro della città abbellito da luce e acqua

Il “Water Light Festival” è un'occasione per tutti: turisti, esperti del settore, operatori energetici, semplici appassionati di scienza o di arte. Ci sono 25 motivi per uscire dopo il tramonto a Bressanone e, durante la manifestazione, sperimentare le numerose opere d'arte dai colori vivaci nelle strade e presso le fonti d'acqua della capitale della valle Isarco, e su piazze e facciate. Più di 20 fontane, la confluenza tra i fiumi Isarco e Rienza e altri tesori storici e culturali della città vescovile saranno reinterpretati mentre installazioni luminose e spettacoli presso le fonti d'acqua della città attireranno l'attenzione sull'oro blu, preziosa risorsa naturale. Partecipano alla manifestazione anche le scuole primarie e secondarie di Bressanone, Varna e Fortezza, con un concorso di disegno. Per questo, gli alunni hanno lavorato a dipinti e disegni colorati: le 50 migliori opere scelte dalla giuria saranno proiettate sulla facciata dell'Hotel Pupp. Quest'anno anche l'OEW, l'organizzazione per Un mondo solidale, è partner del progetto e così, oltre ai 50 disegni di Bressanone e dintorni, altri cinquanta da Chipata (Zambia) brilleranno al Festival Acqua e Luce. Sia a Bressanone sia in Africa il tema del concorso si intitola: “Il mio posto preferito all'acqua” e i ragazzi sono invitati ad affrontare la tematica utilizzando la creatività.

Un festival sostenibile e rinnovabile

Anche quest'anno, inoltre, il “Water Light Festival” rientra nella rete ufficiale dell'International Day Of Light dell'Unesco, iniziativa globale che cade il 16 maggio e ha come obiettivo primario il continuo apprezzamento della luce. Quest'anno la manifestazione si fregia della certificazione “Green Event” e vuole essere a tutti gli effetti sinonimo di sostenibilità. La certificazione è stata ottenuta grazie al rispetto di parametri come l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, materiale stampato su carta ecologica certificata e campagne promozionali digitali. Infine, si riavvia la collaborazione con Deutsche Bahn per sensibilizzare i turisti a lasciare a casa la macchina e raggiungere Bressanone con il treno. patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura.

© Riproduzione riservata