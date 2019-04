Cdm, Dl crescita senza salva-Roma. Salvini: sarà in provvedimento ad hoc per tutti i comuni

Sei Ddl di ratifica di accordi internazionali all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato alle 19: tra i punti in lista non c'è il decreto legge per la crescita, che sarà comunque esaminato "fuori sacco" dal Cdm (dopo la prima approvazione «salvo intese» del 4 aprile scorso) per il via libera definitivo. Tra le norme del decreto crescita non ci sarà però quella ribattezzata "salva Roma" (e quelle per i Comuni in difficoltà) che tanto nervosismo ha provocato nella maggioranza nelle ultime ore: andranno tutte in un provvedimento ad hoc, ha annunciato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, parlando ai giornalisti davanti a Palazzo Chigi a margine dei lavori del Cdm. L'Italia «ha bisogno di un governo per 4 anni», e non ci sarà «nessuna crisi di governo», ha poi aggiunto: «Il mio rapporto con il M5S è buono, non ho tempo e voglia per litigare con nessuno».

«Abbiamo chiesto al presidente del Consiglio che tutti i Comuni che sono in difficoltà vengano aiutati nella stessa maniera, non qualcuno prima e qualcuno dopo. Con un provvedimento a parte», ha spiegato Salvini, aggiungendo che «ci sono tanti Comuni in difficoltà economica, in dissesto, in pre-dissesto, indebitati, al Nord, al Centro e al Sud. Noi vogliamo aiutare i cittadini romani, catanesi alessandrini, savonesi. Lo faremo con un provvedimento ad hoc che si occupa di Comuni in difficoltà e quindi non è qua dentro».

Tra le due opzioni che il premier Giuseppe Conte ha messo sul tavolo per superare l'impasse - l'approvazione del decreto compresa la norma sul debito di Roma, per poi integrarlo nel corso del passaggio in Parlamento o, in alternativa, l' approvazione del Dl stralciando il "salva Roma" - il Governo ha scelto la seconda. Ma il nervosismo rimane, e si rispecchia nella partecipazione alla riunione: presenti il vicepremier Salvini e tutti i ministri della Lega, assenti diversi rappresentanti dei 5 Stelle, tra cui Luigi Di Maio. «I ministri della Lega ci sono tutti perché quando si parla di crescita e di sostegno alle imprese è fondamentale esserci», ha commentato Salvini.

La norma "salva Roma" prevede in pratica la chiusura nel 2021 della gestione commissariale del debito storico della Capitale d'Italia (arrivato a circa 12 miliardi di euro) per scongiurare una possibile crisi di liquidità e ridurre i costi rinegoziando i mutui in essere. Ma sull'obiettivo Carroccio e 5 Stelle sono divisi, come accade sempre più spesso man mano che si avvicina il voto europeo.

La Lega insiste infatti per estendere il campo di applicazione del "salva Roma" a tutti gli Enti locali indebitati. «Se bisogna aiutare un Comune, allora si aiutino tutti. Ci sono circa 400 Comuni in difficoltà economica in Italia, non si vede perché si dovrebbe premiare un solo sindaco su centinaia», ha ribadito stamani il vicepremier Matteo Salvini da Pinzolo, in provincia di Trento, confermando la linea del partito. «O si aiutano tanti Comuni o non si aiuta nessuno - ha poi concluso - non ci sono sindaci più simpatici o meno simpatici in base ai colori politici».

L'arrocco della Lega sul debito della Capitale ha scatenato però il fuoco di copertura del M5S, capitanato dal capo politico Luigi Di Maio: «Trovo grave che per fare campagna si colpisca la capitale di Italia lanciando slogan su un provvedimento a costo zero». Per il vicepremier pentastellato «è probabile che Salvini non abbia compreso la natura della misura, visto che punta a non far pagare più non solo ai cittadini romani gli interessi su un debito vecchio di 20 anni alle banche, ma anche a tutti gli italiani considerato che i 300 mln il governo Berlusconi li prese nel 2008 dalla fiscalità generale. Spiegherò io stesso tutto questo a Salvini e sono sicuro che troveremo una soluzione», ha concluso Di Maio. Su Facebook, il vice ministro dell'Economia Laura Castelli chiarisce poi che nel decreto crescita «non c'è nessun #SalvaRoma ma un bel #RisparmiaItalia una norma, a costo zero, che chiude il commissariamento del debito della Capitale voluto dal Governo Berlusconi nel 2008. Così, i cittadini italiani e non solo quelli romani, risparmieranno 2,5 miliardi di euro».

I contenuti del decreto crescita (ormai un "omnibus" contiene tra le altre anche norme sul rimborso delle vittime dei crack bancari, il taglio dell'Ires per le imprese e l'estensione a tempo indeterminato del prestito «ponte» concesso ad Alitalia nel 2017) non sono comunque l'unico punto di attrito tra M5S e Lega. Ad alimentare le tensioni tra gli alleati di Governo contribuisce anche il "caso Siri", il sottosegretario ai Trasporti della Lega Armando Siri indagato per corruzione insieme all'imprenditore responsabile del Carroccio per l'ambiente Paolo Arata, il cui figlioArmando fa parte dello staff del sottosegretario di Palazzo Chigi Giancarlo Giorgetti). La Lega lo difende e il M5S ne chiede le dimissioni.

