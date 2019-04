Reddito di cittadinanza, identikit degli aspiranti navigator: laureati in legge, residenti al Sud

Ben 16.773 in meno di una settimana: tante sono le domande di partecipazione per la selezione di 3 mila "navigator" - le nuove figure professionali di tutor per l'orientamento al lavoro necessarie all'avvio del Reddito di Cittadinanza - presentate all'Agenzia nazionale per le Politiche attive del lavoro dal 18 aprile scorso. A guidare la classifica regionale delle candidature è la Sicilia con 2.477 domande, seguita dalla Campania (2.475), e poi da Lazio (2.236), Puglia (2.004) e la Calabria, dove i candidati in pista a oggi sono 1.497.

In base ai curriculum presentati gli aspiranti "navigator" sono prevalentemente laureati in Giurisprudenza (5.781). Seguono i laureati in Scienze economico-aziendali (2.521). Le candidature possono essere inviate esclusivamente in via telematica entro le ore 12 di mercoledì 8 maggio sul sito dell'Anpal. Secondo le stime dell'Agenzia per le selezioni - che si svolgeranno a Roma nell'arco di 6 giorni tra maggio e giugno - verranno presentate 100mila candidature.

A regime, i "navigator" saranno la figura centrale dell'assistenza fornita da Anpal ai Centri per l'Impiego di competenza regionale, con l'obiettivo di valorizzare le politiche attive regionali.L'incarico di collaborazione previsto per i "navigator" avrà durata fino al 30 aprile 2021 con un compenso lordo annuo di 27.338 euro, cui si aggiungeranno 300 euro lordi mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese per l'espletamento dell'incarico, quali spese di viaggio, vitto e alloggio.

