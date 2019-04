Da Siri a Bankitalia, le fatiche del premier Conte eterno mediatore

Le fatiche del premier “eterno mediatore” tra i suoi vice litigiosi non finiscono mai. Al ritorno dalla Cina, dove sarà da domani a domenica, Giuseppe Conte dovrà affrontare tanti dossier caldissimi. Dall'atteso faccia a faccia con il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione e sotto assedio da parte del M5S perché lasci il Governo, al nodo delle nomine in Bankitalia. Fino alla questione conti e investimenti, che lo vede impegnato in prima linea per far decollare le cabine di regia InvestItalia e Strategia Italia nonché la nuova centrale di progettazione per le opere pubbliche.



Già lunedì potrebbe tenersi l'incontro con Siri. Il premier ha già fatto sapere che vorrà «guardarlo negli occhi» e ascoltarlo, “con un approccio da giurista». In attesa di nuovi particolari che potrebbero emergere dall'inchiesta coordinata dai Pm di Roma e di Palermo, Conte ha intenzione di salvaguardare i principi «dell'etica pubblica». I Cinque Stelle vorrebbero che fosse lui a esercitare la moral suasion necessaria perché il sottosegretario faccia un passo indietro. Ma è difficile che questo accada senza un via libera di Matteo Salvini, per ora deciso a blindare Siri. Così come è complicato immaginare che il presidente del Consiglio proceda in autonomia a detronizzare Siri, seguendo il precedente di Silvio Berlusconi che nel 2002 revocò l'allora sottosegretario ai Beni culturali, Vittorio Sgarbi, grazie a un voto collegiale in Consiglio dei ministri. È la collegialità che al momento non si intravede all'orizzonte.





Sempre lunedì alle 20 è convocato un nuovo Cdm che potrebbe risolversi in una nuova riunione ad alta tensione. Perché all'ordine del giorno ci sono le nomine del Direttorio di Bankitalia e quella del nuovo prefetto di Roma, su cui si preannunciano scintille nella maggioranza. Per la Banca d'Italia il Governo è chiamato a dare il parere sui nomi proposti dal Consiglio Superiore di Via Nazionale lo scorso marzo: Fabio Panetta nuovo direttore generale, con il Ragioniere generale dello Stato Daniele Franco vice insieme a Luigi Federico Signorini (il cui rinnovo è sospeso da gennaio) e ad Alessandra Perrazzelli, ex Intesa San Paolo, country manager di Barklays Italia e vicepresidente di A2A. Proprio su Perrazzelli è scattato il veto della Lega, cui si sono accodati i Cinque Stelle, perché ritenuta troppo vicina all'area del Pd lombardo. Tanto che la soluzione ipotizzata negli ultimi giorni per evitare la paralisi del Direttorio (il Dg Salvatore Rossi e la vice Valeria Sannucci scadono il 9 maggio) è quella di un via libera parziale del Cdm ai primi tre nomi, senza quello di Perrazzelli.

Anche sul nuovo prefetto di Roma si attende un confronto serrato, visto lo scontro ormai quotidiano tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla Capitale. Il nome in pole position per succedere a Paola Basilone, già designata alla Corte dei conti, è quello di Gerarda Pantalone, attualmente capo del Dipartimento immigrazione del Viminale e sostenuta da Salvini con cui, si racconta, il feeling è totale. Ma per il M5S - costretto a sopportare ogni giorno le bordate del vicepremier leghista contro Virginia Raggi, culminate nello stralcio di gran parte della norma “salva Roma” dal decreto crescita - potrebbe essere difficile accettare la nomina, vista come un'altra tappa della marcia di Salvini alla conquista della Capitale. A Conte, ancora una volta, il compito di cercare un'intesa.

Ma, al di là delle contingenze, sul tavolo del premier bolle la questione della tenuta economica del Paese. Domani è atteso il nuovo rating di Standard&Poor's, che a ottobre lo aveva lasciato invariato modificando però le previsioni da stabili a negative e poi rivedendo al ribasso le stime di crescita per il nostro Paese. Ed entro maggio la Commissione Ue dovrà valutare il Piano nazionale delle riforme allegato al Def per sfornare a giugno le sue raccomandazioni. È anche per questo che Conte deve accelerare sul fronte cantieri e investimenti, facendo partire il lavoro delle cabine di regìa istituite nei mesi scorsi. Serve un messaggio rassicurante per Bruxelles ma soprattutto per i mercati.



Resta da definire pure il destino di Alitalia, per la quale il presidente aveva annunciato un tavolo a Palazzo Chigi. Il decreto crescita ha cancellato la scadenza per la restituzione del prestito ponte da 900 milioni (era prevista al 30 giugno) e ha aperto la strada all'ingresso del ministero dell'Economia nel capitale della compagnia. Ferrovie e Delta sono già della partita, ma rimane aperta la caccia al partner privato che dovrebbe sostenere il salvataggio della compagnia. In ballo c'è Atlantia, la holding che controlla Autostrade e Aeroporti di Roma, da cui la settimana scorsa è arrivato un freno a partecipare all'operazione ma con cui il confronto è aperto. Con Conte impegnato a trovare una soluzione. Affaticato, ma deciso a non mollare.

