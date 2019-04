Biden punta alla Casa Bianca. Gli over-70 in Italia sognano Strasburgo

Washington e Strasburgo, agli occhi degli over 70 (talvolta anche over 80) che guardano alla politica, non sembrano, alla fine, così distanti. Se negli Usa il 76enne Joe Biden scende in campo per la poltrona di presidente - le elezioni saranno l’anno prossimo - l’Italia non è da meno. Nel mirino, in questo caso, c’è un appuntamento molto più vicino: le elezioni europee del 26 maggio.

Dal sociologo con Fdi all’editrice con la sinistra

Francesco Alberoni e Luciana Castellina non hanno solo in comune il fatto di essere nati lo stesso anno (1929). Entrambi hanno deciso di scendere in campo nella gara che andrà in scena tra pochi giorni per la conquista di un seggio a Strasburgo. Sono su posizioni politiche lontane. Il sociologo sarà co-capolista con il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. La giornalista, più volte eurodeputata, è invece candidata nelle liste europee del partito al governo in Grecia, Syriza. Ginevra Bompiani, scrittrice ed editrice, figlia del fondatore Valentino, classe 1939, si presenta con la lista la Sinistra, sostenuta in primis da Sinistra Italiana (Si) e Rifondazione Comunista (Prc).

Tra le file del Pd l’ex procuratore nazionale antimafia

In casa Dem, il magistrato Franco Roberti, ex procuratore nazionale antimafia, è il capolista nella circoscrizione Sud alle Europee. Classe 1947, è attualmente assessore alla Sicurezza della Regione Campania.

La (ri)discesa in campo del Cavaliere

A (ri)scendere in campo per un seggio a Strasburgo sarà l’imprenditore che della “discesa in campo” ha fatto un biglietto da visita. Classe 1936, l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha deciso, per dirla con le sue parole, di impegnarsi «come bandiera di Forza Italia alle elezioni europee: perché la barbarie giustizialista non abbia mai a spuntarla sui valori fondamentali della nostra civiltà occidentale». Il Cavaliere sarà capolista in quattro circoscrizioni (al Centro è Antonio Tajani, attuale presidente del Parlamento europeo).

