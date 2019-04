Libia, Conte a Putin: lavoriamo insieme a una soluzione

Lavorare «insieme» a una «soluzione» della crisi libica. È quanto ha chiesto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al presidente russo Vladimir Putin nel corso di un colloquio «fitto e intenso» a margine del Forum dedicato alla Belt and Road Initiative, la nuova Via della seta, in corso allo Yanqi Lake, a circa un'ora da Pechino. Secondo quanto riferiscono fonti italiane, il premier «ha espresso a Putin la sua valutazione dell'attuale situazione in Libia e gli ha chiesto di condividere le preoccupazioni al fine di lavorare insieme a una soluzione». Ieri, in conferenza stampa il premier aveva spiegato che l'Italia in Libia non sostiene «un singolo attore», quindi Haftar o Serraji, ma ha una posizione «a favore del popolo libico», e considera comunque la soluzione militare «assolutamente non affidabile».

L'ultimo giorno del Forum si è aperto con la tavola rotonda dei leader, con oltre trenta partecipanti, presieduta dal presidente cinese Xi Jinping, che nel suo discorso introduttivo ha rinnovato l'impegno a «lavorare con tutti per promuovere una più solida cooperazione tra noi a beneficio dei nostri popoli». Parlando alla sessione di lavoro sul tema "Boosting Connectivity to Explore New Sources of Growth" il premier italiano ha invece messo in guardia dalla «tentazione del protezionismo», invitando i Paesi presenti a «rafforzare il sistema del commercio internazionale fondato sulle regole, imperniato sull'Organizzazione Mondiale del Commercio», da riformare quanto prima «per metterla in grado di affrontare le nuove sfide che abbiamo di fronte».

«Tutti noi condividiamo l'interesse al rafforzamento della crescita sostenibile lungo le Vie della Seta», ha aggiunto. «A tal fine, in parallelo con la costruzione delle infrastrutture fisiche, andranno ridotte le barriere commerciali e occorrerà migliorare l'ambiente socio-economico in cui operano le nostre imprese. Per raggiungere tale obiettivo occorre lavorare di concerto, per un multilateralismo efficace, con le Nazioni Unite al suo centro». Conte ha poi sottolineato che sinergie e collaborazione «troveranno un ambiente davvero propizio per svilupparsi solo in un contesto di mutuo vantaggio e di reciprocità, in una cornice di inclusività, trasparenza e di "level playing field" tra gli

operatori». E le regole di mercato, «applicate in modo aperto e non

discriminatorio», possono assicurare «la più efficiente allocazione delle risorse, sempre nel rispetto dei migliori standard di qualità».

