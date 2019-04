Di Maio: Siri lasci, autosospensione non esiste. Salvini: processi non si fanno sui giornali

Il "caso Siri" ancora sotto i riflettori: in attesa del colloquio chiarificatore con il sottosegretario ai Trasporti della Lega annunciato dal premier Giuseppe Conte oggi è il vicepremier Luigi Di Maio a rilanciare la richiesta di dimissioni per l'esponente del Carroccio accusato di corruzione. «Siri - attacca il capo politico M5S - continuerà a fare il senatore, lasciamo libero il posto da sottosegretario e quando si saranno concluse le indagini, vedremo». Quanto all'ipotesi dell'autosospensione «è un istituto che non esiste, esistono le dimissioni o stare in carica, il tema è se Siri, se risulterà prosciolto, vuole tornare, sarò io il primo a dire che può tornare, se sarà innocente».

La richiesta del Movimento 5 Stelle, insistie il vicepremier M5S, è quella di «un passo indietro» del sottosegretario, richiesta su cui il Movimento «non cederà». Dunque Siri «si metta in panchina finché l'inchiesta non sarà conclusa. Mi auguro che sia innocente, ma su corruzione e mafia c'è una questione morale da rispettare». La lotta alla corruzione, ha spiegato Di Maio parlando in conferenza stampa all'ambasciata italiana a Varsavia, in Polonia, «è un tema centrale come l'immigrazione per la Lega, è la stessa importanza e la Lega deve comprendere: se non ha questa sensibilità sul tema della corruzione, noi ce l'abbiamo». Smentite invece le voci di contatti telefonici con il premier Giuseppe Conte nella giornata di ieri: «Con lui ci vedremo in Tunisia», ha precisato Di Maio.

Il pressing di Di Maio segue all'arrocco dell'altro vicepremier, il ministro dell'Interno nonchè leader della Lega Matteo Salvini, tornato questa mattina a ribadire dai microfoni di Rtl 102.5 la linea garantista del partito. Sul "caso Siri", ha spiegato, «non rispondo perché non faccio il giudice o l'avvocato, non ho elementi» ma «non è da Paese civile che ci sono fatti sui giornali che non sono a conoscenza né dagli indagati né dagli avvocati». «I processi si fanno nei Tribunali e non sui giornali o in Parlamento», ha concluso Salvini, rassicurando però sulla tenuta del Governo: «Io intendo lavorare per quattro anni, figurati se ho voglia di far saltare tutto perché Tizio o Caio mi insultano, mi minacciano. Ho la testa dura e non rispondo alle provocazioni quotidiane».

«Rinunceremo all'udienza davanti al tribunale del riesame che era prevista per il 3 maggio», annuncia intanto Gaetano Scalise, difensore dell'imprenditore Paolo Arata, indagato per corruzione assieme al sottosegretario Siri, confermando anche di aver presentato agli inquirenti la richiesta di interrogatorio per il proprio assistito. Scalise questa mattina ha avuto un incontro con i magistrati romani titolari dell'indagine a cui ha preso parte anche l'avvocato Fabio Pinelli, difensore di Siri. L'interrogatorio di Arata - ha spiegato Scalise - «dovrebbe esser fissato nei prossimi giorni, e prima di quello di Siri. Prima dell'atto istruttorio posso garantire che, verificati gli atti depositati al Riesame dalla Procura, nessun documento verrà diffuso».

