Nella «nuvola» i dati diventano intelligenti

Ripensare tutti i processi aziendali in chiave digitale, ridurre il cosiddetto vendor lock-in e, di conseguenza, la dipendenza dai fornitori di tecnologia, e allo stesso tempo rivedere i flussi applicativi di diverse attività core, dalla fatturazione ai pagamenti fino al customer relationship management: la volubilità dei mercati e il nuovo quadro regolatorio europeo, dettato da normative quali la Psd2, la nuova direttiva sui servizi di pagamento, o il Gdpr (General data protection regulation), chiama oggi le aziende, e non solo quelle del comparto dei servizi finanziari, a intervenire in modo sostanziale sulle rispettive impalcature informatiche.

Come? Seguendo una strada ormai conosciuta e consolidata come quella del cloud computing per rendere scalabili e flessibili tutte le componenti It in modo integrato. Se fra le grandi aziende italiane Enel ha fatto da apripista per ciò che concerne la migrazione dell’infrastruttura It nella nuvola, spegnendo quasi integralmente i propri data center per affidarsi ad Amazon Web Services, una realtà come Telepass ha intrapreso un percorso di trasformazione - con il programma Chronos, lanciato lo scorso anno - per puntare a diventare in tutto e per tutto una data company.

Per fare questo ha puntato su una maggiore interoperabilità dei sistemi, abbracciando con decisione il cloud e potenziando le componenti di sicurezza, business continuity e di analisi dei Big data. In azienda si parla non a caso di “digital data intelligence” perché nella nuova piattaforma multicanale, dove sono integrate tutte le informazioni sulla mobilità dei clienti e sui servizi a essi correlati, la raccolta dei dati è mirata e l’elaborazione degli stessi votata alla massima efficienza operativa.

Ai tool di analytics si affianca infatti l’intelligenza artificiale per facilitare l’estrazione di “insight” a supporto del business, della customer experience e dell’automazione di processo.

