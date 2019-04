Regeni, commissione d’inchiesta: solo 19 deputati in aula. Ecco chi sono

La discussione generale sulla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni si è svolta lunedì in un’aula della Camera deserta. Solo 19 i deputati presenti su 630: otto del Pd (Enrico Borghi, Massimo Ungaro, Andrea Rossi, Andrea Giorgis, Barbara Pollastrini, Stefano Ceccanti, Piero Fassino e Filippo Sensi), 2 di Leu (Laura Boldrini e Federico Fornaro), 5 del M5s (Sabrina De Carlo, Marta Grande, Luca Sut e Virginia Villani, ai quali va aggiunto il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Manlio di Stefano ), 2 della Lega (Marco Formentini e Manfredi Potenti) e 2 di Forza Italia (Felice Maurizio D’Ettore e Pierantonio Zanettin). A presiedere la discussione Mara Carfagna (Forza Italia).

La commissione d’inchiesta comunque si farà. Probabile un voto unanime sulla sua istituzione. E avrà 12 mesi di tempo per verificare «fatti, atti, condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà all'accertamento giurisdizionale». Sono trascorsi più di tre anni da quando il corpo di Giulio Regeni venne ritrovato martoriato in una strada di periferia nei pressi de Il Cairo. Da allora, è iniziata una lunga e complessa indagine tra Egitto e Italia sostenuta dalle tante manifestazioni di solidarietà verso la famiglia del giovane ricercatore friulano, al fine di chiedere verità e giustizia sulla sua morte. Ma l’inchiesta è in stallo dopo il rifiuto da parte degli inquirenti de Il Cairo di iscrivere nel registro degli indagati,come richiesto dalla procura di Roma, alcuni agenti dei servizi egiziani che sarebbero coinvolti nel rapimento e nelle torture.

«Nelle giornate in cui ci sono solo discussioni generali senza voto partecipano coloro che in Commissione hanno effettivamente lavorato sul testi in discussione quel giorno. È un momento di passaggio - spiega Ceccanti per giustificare il numero esiguo di deputati in Aula -. Peraltro alcuni possono essere impegnati in contemporanea nei lavori in Commissione come accaduto anche ieri. Il momento in cui essere davvero presenti è quello del voto sul testo e sugli emendamenti, ossia una giornata come quella di oggi. È in questo caso che si deve chiedere ragione agli assenti, sempre che non siano giustificati o in missione.

La relatrice per la Commissione affari esteri, la pentastellata Sabrina De Carlo (anche lei friulana) ha ricordato che la Commissione d’inchiesta «non si sovrapporrà all’attività della magistratura italiana, cui spetta «in modo precipuo ed esclusivo il compito di accertare le responsabilità dell’assassinio» . Mentre il sottosegretario Di Stefano (M5s) ha sottolineato che «non è una verità di facciata quella che ci interessa, è una verità giudiziaria, una verità concreta che ci porti a dei responsabili». L’azzurro Pierantonio Zanettin (Fi) si è fatto notare per alcuni distinguo, auspicando che «la Commissione parlamentare d'inchiesta, assolutamente lodevole nelle intenzioni di chi la propone, non dovrà costituire nemmeno un alibi per l'inerzia o l'incompetenza di un Governo incapace di costruire una rete di alleanze internazionali ed una credibile politica estera». Dal leghista Paolo Formentini l’auspicio che siano evitate strumentalizzazioni e che si giunga «all'accertamento dei fatti senza che vi siano linee di indagine precostituite».

Massimo Ungaro (Pd), eletto nella circoscrizione estero, in un appassionato intervento ha chiesto di «accertare i colpevoli della sua morte e con lui le centinaia di giornalisti dissidenti e oppositori che ogni giorno scompaiono nelle carceri di al-Sisi». Mentre l’ex presidente della Camera Laura Boldrini ha evidenziato che «la tanto in voga sovranità del nostro Paese non si tutela certamente chinando la testa di fronte a chi ci nega il diritto di appurare la verità. Bisogna esigere il rispetto e anche il Parlamento ha un ruolo da svolgere in questa direzione».

