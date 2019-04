Regioni, il governo concede ancora un mese per ridurre i vitalizi. Poi scatterà un taglio dei fondi del 20%

Il governo concede l’ultimo mese di tempo alle Regioni che non hanno ancora provveduto al taglio dei vitalizi. Lo fa con una norma inserita nel decreto crescita, appena bollinato dalla Ragionera generale dello Stato e adesso alla firma del Capo dello Stato. I consigli regionali, in base alla finanziaria 2019 avrebbero dovuto mettersi in regola con il taglio entro oggi.

Il taglio e le sanzioni

La legge di bilancio, approvata a fine 2018, stabiliva che, a decorrere dall’anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi (o entro sei mesi in caso siano necessarie modifiche statutarie), avrebbero dovuto rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di presidenti di regione, di consiglieri regionali o di assessori regionali. Qualora gli enti non vi provvedano entro i termini previsti - stabiliva la legge di bilancio - ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale.

Un mese supplementare

Senza la nuova norma inserita nel decreto crescita, dunque, già da domani per le Regioni inadempienti sarebbe scattata la tagliola sul 20% dei trasferimenti erariali non riguardanti sanità, politiche sociali e trasporto. Ma la proroga non va oltre un mese. Il primo giugno, chi non ha provveduto a tagliare i vitalizi si vedrà costretto a tagliare qualche servizio. A inizio aprile Governo e Regioni hanno siglato un’intesa, sul modello di quanto già fatto dalla Camera e dal Senato, per applicare il metodo contributivo ai consiglieri regionali per tutti gli assegni, diretti, indiretti e di reversibilità. Ma probabilmente, non tutte le regioni si sono ancora messe in regola.

