Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaelle per una colica renale acuta

Nuovo ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano per Silvio Berlusconi, già operato d'urgenza a marzo per un'ernia nello stesso nosocomio. Secondo fonti di Forza Italia l’ex presidente del Consiglio si è recato questa mattina al San Raffaele per accertamenti e intraprendere una terapia per contrastare gli effetti di una colica renale acuta. Il leaderdi Forza Italia, che secondo le stesse fonti avrebbe dovuto assistere alla presentazione dei candidati azzurri per le Europee in programma nel pomeriggio a Villa Gernetto, ha poi dovuto rinunciare alla manifestazione per il protrarsi dei controlli.

Ieri, ospite di "Mattino 5" (Canale 5), Berlusconi aveva presentato la sua candidatura alle prossime elezioni europee del 26 maggio come un «sacrificio» indispensabile con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del Ppe nelle istituzioni Ue e la sua leadership in chiave «liberale» per affrontare le sfide più importanti, prima di tutte quella di fronteggiare l’espansione economica e politica della Cina. Un impegno che secondo l’ex premier deve prevedere una unica linea dell’Unione in politica estera e anche con una forza militare comune.

GUARDA IL VIDEO: Berlusconi: Ppe cambi alleanze, aprire conservatori e sovranisti

GUARDA IL VIDEO: Restyling simbolo Fi per europee, c'è nome Berlusconi ma no Ppe

© Riproduzione riservata