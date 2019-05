Primo Maggio, celebrazioni in tutta Italia. A Torino la Polizia carica i No Tav

Primo maggio in piazza in tutta Italia per celebrare la Festa dei lavoratori, all'indomani dell'uscita dalla recessione tecnica confermata dall'Istat. Tra gli appuntamenti della giornata. Oltre ai tradizionali concerti in piazza, le celebrazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, precedute dalla deposizione di una corona sul Monumento alle vittime sul lavoro, presso la sede Inail. E i cortei dei sindacati. Da Bologna, che ospita la manifestazione nazionale in piazza Maggiore, con lo slogan "La nostra Europa: lavoro, diritti, stato sociale", a Torino, dove il corteo, aperto da una delegazione dell'Anpi, ha visto qualche momento di tensione quando la Polizia ha caricato un gruppo di No Tav che cercava di raggiungere la testa del corteo.In coda, tensioni si sono registrate anche tra il furgone con le bandiere Pd e i manifestanti del movimento No Tav, con insulti e spintoni reciproci.

Appendino (M5S): sbagliato un corteo Sì Tav-No Tav

«La grande sfida del lavoro la vinci se ciascuno fa la sua parte. Lavoro che è dignità, è la strada per avere soddisfazioni economiche, sociali personali e bisogna lavorare tutti insieme per questo diritto», ha dichiarato la sindaca pentastellata di Torino, Chiara Appendinno, a margine del corteo, auspicando uno svolgimento pacifico e senza problemi di ordine pubblico. «Non bisogna farlo diventare un corteo sì Tav o no Tav, non è questo il tema di oggi,ma il lavoro - ha concluso - e dobbiamo ricordarci quanto sia doveroso per ciascuno di noi lavorare per la dignità del lavoro». Dal presidente dem della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, anche lui in corteo a Torino arriva l'invito a «mettere in lavoro al primo posto in tutte le sue articolazioni e problematiche», puntando su «una crescita complessiva della capacità competitiva» di cui le infrastrutture - a partire dalla Tav Torino-Lione - «sono una delle componenti essenziali».

Furlan (Cisl): Paese bloccato, cambiare linea economica

A Bologna, la manifestazione nazionale dei sindacati vede schierati in prima fila i leader delle tra sigle maggiori, Cgil, Cisl e Uil. «Purtroppo il Paese è bloccato. La cosa vera è questa e noi dobbiamo sbloccarlo cambiando la linea economica che ha caratterizzato prima la finanziaria e poi il Def», ha ammonito la segretaria generale Cisl Anna Maria Furlan a margine del corteocommentando i dati Istat sul Pil. Per l'Italia, ha spiegato, servono «investimenti, investimenti, investimenti», e «lo sblocco delle infrastrutture. Ci sono tanti miliardi, un mare di soldi già stanziati da sbloccare per creare finalmente 400mila posti di lavoro immediati».

L'appello all'unità sindacale di Landini (Cgil)

Tema in evidenza, oltre a un cauto ottimismo della maggioranza sui dati occupazionali (a marzo gli occupati sono cresciti al 58,9%, al top dal 2008) anche l'appello lanciato dal neo segretario Cgil Maurizio Landini che su "Repubblica" spiega che «le ragioni storiche, politiche e partitiche che portarono alla divisione tra i sindacati italiani non esistono più», Ed uspica l'avvio di « un nuovo processo di unità tra Cgil, Cisl e Uil», che però «non deve essere un'operazione degli apparati burocratici», e che deve partire in tempi stretti per «dare una risposta alla frantumazione dei diritti e dei processi produttivi». Alla proposta di Landini risponde a stretto giro il vicepremier Luigi Di Maio. «Non credo che si possa prescindere dal dialogo con i sindacati», chiarisce ai microfoni di Rtl 102.5: «Se loro hanno un progetto per mettersi insieme, questo è un progetto loro e io lo guardo con atteggiamento laico. Non tifo per uno o l'altro».

