Alitalia, Di Maio proroga la scadenza per le offerte al 15 giugno

Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio ha autorizzato la proroga per le offerte vincolanti per Alitalia al 15 giugno. Lo rende noto il Ministero con un comunicato. “Dopo aver ricevuto oggi, da parte dei commissari straordinari di Alitalia, la comunicazione di richiesta di proroga del termine per la presentazione di un'offerta definitiva e vincolante per Alitalia da parte di Fs, il ministro Luigi Di Maio ha autorizzato la proroga di tale termine al 15 giugno 2019, auspicando tuttavia che l'indicazione della composizione definitiva del consorzio acquirente possa pervenire nel minor tempo possibile”, si legge nella nota.

«Ho letto anche io le dichiarazioni di Castellucci (l'a.d. di Atlantia, ndr) che diceva che non se lo potevano permettere, finché non leggo le carte, cioè finché non inviano i soggetti interessati una richiesta formale per me non sono a bordo. Poi leggeremo le carte. La situazione è complessa». Così il vicepremier Luigi Di Maio, ha commentato la posizione dell'holding dei Benetton sulla partita per Alitalia.

Di Maio ha poi smentito che vengano ancora utilizzati soldi dei contribuenti per il salvataggio della compagnia aerea perché, ha spiegato «il Mef ce li aveva

messi negli ultimi due anni, quindi converte i prestiti in azioni». Per il ministro, in ogni caso, «il personale va tutelato, per questo ho voluto che lo Stato ci fosse dentro senza soldi degli italiani».

