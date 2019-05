Salvini contro la sentenza di Bologna sui richiedenti asilo. «Vergognosa, si candidino con la sinistra»

«Sentenza vergognosa, se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati, lasci il Tribunale e si candidi con la sinistra. Ovviamente faremo ricorso contro questa sentenza, intanto invito tutti i sindaci a rispettare (come ovvio) la legge». È la reazione del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini all'ordinanaza emessa dai giudici di Bologna che impone al Comune di iscrivere all'anagrafe due richiedenti asilo che avevano fatto ricorso contro il diniego stabilito sulla base del cosiddetto "decreto Salvini".

Dal Viminale si fa filtrare che sentenze di questo tipo non intaccano la legge in quanto non sono definitive, riguardano singoli casi e per modificare la norma è necessario un pronunciamento della Corte costituzionale. In una nota la giunta esecutiva centrale dell'Anm biasima però le riserve espresse dal ministro dell'Interno. «I magistrati assumono le loro decisioni applicando le leggi» ed «è legittimo commentare e anche criticare le decisioni giudiziarie», ma le dichiarazioni del ministro Salvini «delegittimano la magistratura in quanto, in maniera del tutto infondata, alludono al fatto che le sentenze possano essere influenzate da valutazioni politiche».

«Eh no, caro Salvini. Se solo passassi più tempo a lavorare anziché fare selfie, non sbaglieresti a scrivere le leggi. E non te la prenderesti con i giudici», commenta il senatore Pietro Grasso (LeU) in un post su Facebook. «Soddisfazione» era stata espressa nell'immediato dal sindaco della città emiliana Virginio Merola. Che nel dar conto, ieri, della decisione della sezione civile del Tribunale, plaudeva alla scelta. Per Merola «smentire la destra significa batterla usando la legge e la legalità democratica. Quando ho ridato l'acqua agli occupanti ho agito come autorità sanitaria e non come delegato del governo, che è invece il caso dell'anagrafe. Il ministro Salvini fa propaganda ma i fatti - conclude il sindaco di Bologna - lo smentiscono, è ingiusto negare la residenza ai richiedenti asilo».

Anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando attacca. A Bologna «i giudici confermano che è illegittimo non iscrivere i richiedenti asilo all'anagrafe. Matteo Salvini commenta questa decisione definendola vergognosa, ma vergognoso è un ministro dell'Interno che scappa di fronte alla legge». .E aggiunge che «a Palermo abbiamo già avviato oltre duecento pratiche di iscrizione anagrafica perché, come abbiamo sempre sostenuto, l'obbedienza alla Costituzione e alla legge impone di non escludere alcuno».

Intanto la Commissione europea pone rilievi nella lettera di risposta al ministro Enzo Moavero Milanesi su possibili nuovi flussi dalla Libia. La riforma dell'asilo comune resta «vitale» per gestire qualsiasi picco migratorio futuro. E in particolare, «la revisione del regolamento di Dublino e la necessità di un meccanismo di solidarietà». Questa riforma «resta una priorità», ma serve la piena determinazione degli Stati. Il chiaro impegno dell'Italia per raggiungere un accordo equilibrato rimane fondamentale». Sulla politica delle migrazioni tuttavia Bruxelles «non ha fatto tutte le proposte che potevano essere fatte» secondo il ministro degli Esteri Enzo Moavero e «dovrebbe essere una priorità del Parlamento europeo che sarà eletto a maggio stimolarla in tal senso». Intervenendo alla Camera, Moavero spega che la Commissione è stata «molto concentrata sulla relocation degli aventi diritto» all'asilo ma per tutti gli altri «non c'è stata una risposta reale europea».

