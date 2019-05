Caso Siri, ecco l’iter di revoca se il sottosegretario non si dimette

Non è ancora fissato ufficialmente ma il Consiglio dei ministri sul caso Siri è dato per certo al 99% e calendarizzato per mercoledì alle ore 10. Il premier Giuseppe Conte, che ha preso un impegno pubblico per la revoca del sottosegretario leghista indagato per corruzione, sperava che la sua mossa avrebbe determinato un passo indietro dello stesso esponente di governo. Ma così non è stato. Almeno fino ad ora. Dunque, quale scenario si apre se lo stallo si trascina fino a mercoledì?

L’iter di revoca

Secondo quanto annunciato la scorsa settimana, dovrebbe entrare in campo Conte avviando l’iter di revoca.La revoca dell’incarico a un sottosegretario segue una procedura analoga a quella della sua nomina, stabilita dalla legge sull’attività del governo, la 400 del 1988. All’articolo 10 si prevede che «i sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei Ministri». Conte dunque «sentito il Consiglio dei ministri» (dicitura che fa ipotizzare come un eventuale voto non sia determinante) porterà la sua decisione al Presidente della Repubblica, che la renderà effettiva attraverso un proprio decreto.

Conta non necessaria

Formalmente, dunque, il premier deve accordarsi con il ministro competente (in questo caso Danilo Toninelli) e “sentire” il consiglio dei ministri prima di portare il decreto di revoca al presidente della Repubblica per la firma. Il voto può esserci ma non è previsto. La grammatica istituzionale prevede il consenso del Consiglio ma non lo ritiene indispensabile. Perciò, dinanzi ad un dissenso del fronte leghista, il premier potrebbe tirare dritto.

M5s batte Lega 8 a 6

In ogni caso, se si dovesse procedere a un voto, il Movimento avrebbe la maggioranza con 8 voti su sei. I voti in favore della revoca di Siri sarebbero quelli di Di Maio, Fraccaro, Trenta, Bonafede, Grillo, Lezzi, Costa e Toninelli. I voti contrari sarebbero invece quelli di Salvini, Centinaio, Fontana, Bongiorno, Stefani e Bussetti.

Tria e Moavero ago della bilancia

Ma questi numeri potrebbero non tornare se i due tecnici «indipendenti» Tria e Moavero decidessero di votare contro la revoca. Il ministro dell’Economia già la scorse settimana, in un’intervista al Fatto quotidiano, ha fatto sapere di non essere favorevole a dimissioni solo dinanzi a un’indagine. Moavero invece non si è espresso né in un senso né nell’altro. Se questi due ministri fossero per il no, si arriverebbe a una situazione di totale parità tra i due schieramenti pro e contro-Siri. A questo punto diventerebbe dirimente la posizione del presidente del consiglio. Favorevole alla revoca.

