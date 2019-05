Di Maio: «Non si arrivi alla conta su Siri». E su Alitalia dà l’altolà ad Atlantia

Le dimissioni spontanee del sottosegretario Armando Siri, indgato per corruzione, non arrivano e dunque la prospettiva che mercoledì in consiglio dei ministri si arrivi ad una conta diventa sempre più concreta. Lo ammette il vicepremier M5s Luigi Di Maio, assicurando però che, se il Consiglio dei ministri di mercoledì si spacceherà su caso, il M5s non chiederà la crisi di governo. Quanto al fronte Alitalia, Di Maio dà l’altolà ad Atlantia. «Se ci sono concessionari autostradali che vogliono entrare non si possono illudere che possano comprarsi il silenzio sul Ponte Morandi» mette in chiaro il vicepremier M5s.

Il caso Siri

Il leader M5s dice che «al 99% mercoledì ci sarà il consiglio dei ministri sulle dimissioni di Siri». Contemporaneamente deve ammettere che, nonostante il fortissimo pressing esercitato dal Movimento sulla Lega, il sottosegretario non ha fatto cenno di essere pronto a lasciare il governo. Né il leader leghista Matteo Salvini gli ha chiesto di lasciare («Non abbandono i compagni di strada» ha detto il ministro dell’Interno). Dunque, il tentativo di far dimettere Siri prima del Cdm non è andato a buon fine. A questo punto, il consiglio dei ministri potrebbe andare a una conta capace di destabilizzare la compagine governativa. È per questo che Di Maio si vede costretto a frenare su eventuali scenari di crisi: «Se si spacca il Cdm su Siri non chiederemo la crisi di governo, avremo comunque raggiunto l’obiettivo».

Il caso Alitalia-Atlantia

«Non ho alcuna formalizzazione di atti sulla volontà di partecipare» ad Alitalia «da parte di Atlantia» ha messo in chiaro Di Maio, intervistato a “1/2 ora in

più” da Lucia Annunziata. Poi, alla domanda sefosse contrario all’ingresso di Atlantia in Alitalia, ha risposto: «Io sono contrario al fatto che, se Atlantia vuole entrare in Alitalia sia per evitare che la commissione del Ministero dei Trasporti

gli revochi le concessioni. Se ci sono concessionari autostradali che vogliono entrare non si possono illudere che possano comprarsi il silenzio sul Ponte Morandi».



© Riproduzione riservata