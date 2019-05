Caso Noemi, il procuratore antimafia de Raho: «A Napoli lo Stato si riappropri del territorio»

«A Napoli è necessario passare a una strategia di attacco contro la camorra: Napoli ha bisogno di misure straordinarie. Se gli investimenti fossero adeguati, questi fatti non si verificherebbero». Vibra di preoccupazione e di allarme la voce del Procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho, mentre commenta con Radio24 i fatti di Napoli: il susseguirsi di agguati, anche tra la folla. Venerdì pomeriggio l’ultimo, in piazza Nazionale, quando anche una bimba di 4 anni è rimasta ferita e lotta tra la vita e la morte.

GUARDA IL VIDEO. Centinaia di Napoletani in piazza per Noemi

«Sono cose che in uno Stato di diritto non possono succedere, lo Stato deve riappropriarsi del controllo del territorio», scandisce l’alto magistrato, napoletano, per anni impegnato nella lotta soprattutto contro la ferocia del clan dei casalesi. Parole dirette a Roma, a Palazzo Chigi e al Ministro dell’interno, Matteo Salvini, atteso oggi proprio in Campania. «Napoli vive un fermento camorristico molto acceso, è in atto una riconfigurazione dei clan, che si stanno aggregando attorno a due gruppi tradizionali, i Contini e i Mazzarella. Di fronte a una situazione di tale pericolosità, non è sufficiente solo l’intervento repressivo - fondamentale che si sta già attuando, come provano gli ultimi fermi – ma arriva sempre dopo. Gli arresti non inibiscono i boss. Occorre qualcosa di più».



Un piano speciale e duraturo, invece di interventi spot, come avvenne col cosiddetto «modello Caserta», quando il Consiglio dei Ministri si riuniva costantemente in Campania e si faceva il punto della situazione?

È necessario un intervento che non sia temporaneo e rispondente all’emergenza, ma si mantenga con costanza e frequenza. È necessario che la prevenzione si accompagni alla repressione: significa controlli a tappeto, per opporsi all’escalation. Di fronte a piazze di spaccio così diffuse, di fronte ad un’arroganza camorristica che si evidenzia con sentinelle e gruppi di soldati senza casco sui motorini nei quartieri da monitorare, è necessario qualcosa di più: passare da una strategia di contenimento ad una di vero e proprio attacco.



Concretamente che significa?

Entrare nei quartieri dove si verificano agguati, stese, tentativi di omicidi in forze, con perquisizioni a blocchi, negli edifici. Interventi costanti e reiterati, per far capire che lo Stato c’è. E deve dimostrare di saper osservare la legge, garantendo la sicurezza.

Insomma, Napoli ha bisogno di un piano duraturo e non di polemiche o slogan…

Ha bisogno in questo momento di una spinta in più, di recuperare il pieno controllo del territorio e garantire la sicurezza ai cittadini. Non è immaginabile che le famiglie debbano temere per la vita dei figli, perché all’improvviso passano gruppi armati che in corteo sparano all’impazzata. Queste cose in uno Stato democratico non devono accadere.

Una spinta che deve partire da Roma?

Napoli, vengono mandati gli investigatori migliori. Ma la spinta deve partire dal centro. Se mancano le risorse vanno mandate; se ci sono, bisogna attuare una strategia e dal centro devono partire indicazioni corrispondenti alle esigenze del territorio.



Il Questore, Antonio De Iesu, ha detto che altri uomini arriveranno, che le risorse ci sono…

Conosco e stimo da 30 anni il Questore di Napoli. Qui occorrono risorse straordinarie, per fatti straordinari. Napoli è in una situazione straordinaria: non è possibile per una città come Napoli, centro del miglior turismo in questo momento del versante tirrenico, che ci siano clan che sparino in qualunque momento.



A Napoli, nel tempo è stato più volte mandato l'esercito; c’è stata la stagione delle guerre di camorra, con interventi straordinari. C’è stato il «modello Caserta» attuato contro i casalesi. Quindi significa che nel tempo è invece mancata proprio la costanza di attenzione che lei invoca?

Se questi fatti si verificano non dipende dalla bravura degli investigatori sul territorio, dipende da qualcosa che manca. Per impedire una situazione del genere, occorre un investimento certamente maggiore di quello attuale. Se fosse adeguato, questi fatti non si verificherebbero. Il Questore, il comandante dei carabinieri e quello della Guardia di Finanza riuscirebbero a coprire il controllo di tutto il territorio. Se questi fatti si verificano, è evidente che le risorse non sono sufficienti.

