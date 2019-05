Pace fiscale: oltre 1,7 milioni di adesioni. Stralciate 5 milioni di micro-cartelle da 1.000 euro

La pace fiscale oltre 1,7 milioni di adesioni. Mentre sono 5 milioni, su una platea di circa 12 milioni i contribuenti che si sono visti stralciare in automatico micro-cartelle da 1.000 euro ricevute da Equitalia tra il 2000 e il 2010. A fornire un bilancio della chiusura al 2 maggio scorso della rottamazione ter delle cartelle e del saldo e stralcio, ossia la sanatoria per i soggetti in difficoltà economica con un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) fino a 20mila euro, sono stati il viceministro all’Economia, Massimo Garavaglia e il sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci.

Rottamazione ter

La rottamazione delle cartelle affidate all’agente pubblico della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 pur se giunta alla sua terza edizione ha fatto registrare un’adesione anche oltre le aspettative. Oltre allo sconto di sanzioni e interessi a far da traino alla nuova definizione agevolata ha contribuito la possibilità di chiedere e ottenere un piano di pagamento delle somme dovute dilazionato fino a cinque anni. Complessivamente le adesioni sono state oltre 1,225 milioni. A cui se ne devono aggiungere almeno altre 200mila non ancora lavorate perché trasmesse l’ultimo giorno utile del 30 aprile scorso. Di queste oltre 478mila sono state recapitate ad agenzia Entrate - Riscossione direttamente via web atrtaverso le tre differenti aree (pubblica, riservata e professionale con Equipro). A queste si devono aggiungere anche le oltre 266mila inviate con Posta elettronica certificata (Pec). Le restanti 600mila sono state consegnate direttamente allo sportello o inviate via posta. Il sottosegretario Massimo Bitonci ha precisato che sono state cancellate anche le microcartelle Inps mentre restano aperte quelle con le casse.

Saldo e stralcio

Non va oltre le 300mila adesioni (277.621) il “saldo e stralcio”. Le adesioni alla sanatoria per chi ha un Isee fino a 20.000 e che consente di chiudere i conti versando un quota a forfait (16, 20 e 35%) a seconda del livello del reddito dichiarato ai fini Isee del nucleo familiare (da un minimo di 8.500 euro fino a un massimo di 20mila euro). Forse a sorpresa tra le adesioni al condono dei contribuenti in difficoltà economica, non trasmesse via Web, spiccano le 24.116 istanze della Lombardia, oltre 5mila in più di quelle presentate in Puglia (19.024) e qausi 10mila in più consergnate in Campania (15.738).

La pace fiscale torna fino a ottobre

Confermata inoltre la riapertura dei termini. «Abbiamo già scritto un emendamento al dl crescita per la riapertura dei termini della pace fiscale,

abbastanza breve, probabilmente fino ad ottobre, per dare la possibilità a chi è rimasto fuori di aderire» ha annunciato il sottosegretario al Mef, Massimo Bitonci che ha chiarito che la nuova pace non riguarderà il 2018: «Quella è riscossione ordinaria, il tema potrà essere ripreso nel 2020, con almeno un anno di riscossione ordinaria alle spalle».

