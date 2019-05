Europee, Facebook schiera una «war room» contro le bufale. In campo anche Firefox

«Stiamo affrontando una sfida di sicurezza. Ci sono una serie di attori che vogliono manipolare il dibattito pubblico. In una situazione del genere una singola organizzazione non basta. C'è bisogno del maggior numero possibile di persone concentrate sul problema». A parlare è Nathaniel Gleicher, responsabile della sicurezza informatica di Facebook che, in vista delle elezioni europee di fine maggio, ha schierato una sorta di “war room': una sala operativa dove si fa piazza pulita di fake news, profili fasulli e intromissioni di Paesi esteri.

L’obiettivo è tutelare il dibattito pubblico dai tentativi di manipolazione, scongiurando un nuovo Russiagate: lo scandalo legato alle migliaia di inserzioni pubblicate sui social dai “troll” vicini al Cremlino, per influenzare le elezioni presidenziali americane del 2016 vinte da Donald Trump. Gli spot elettorali “opachi” sono nel mirino anche di Firefox, il browser per navigare in rete, che ha diffuso un pacchetto di strumenti volti a mettere in guardia gli elettori.

La war room di Facebook, allestita a Dublino, ricalca quella predisposta negli Stati Uniti l’anno scorso per vigilare sulle elezioni di metà mandato, e quella creata a Singapore per le più recenti elezioni indiane. Come raccontano il Guardian e il New York Times, la sala ospita una quarantina di persone chiamate a monitorare cosa accade sul social network. Questi dipendenti, coadiuvati da team di esperti, hanno il compito di ripulire Facebook da bufale, account falsi e interferenze estere. Il controllo avviene in tutte e 24 le lingue parlate nei 27 Paesi

(28 con il Regno Unito) che tra il 23 e il 26 maggio andranno a votare per il rinnovo del Parlamento Ue.

La war room è l'ultima mossa di Facebook per proteggere il dibattito pre-elettorale in Ue, e rispondere così alle pressioni dei governi europei, che chiedono argini al proliferare della disinformazione. Nei mesi scorsi la società di Mark Zuckerberg ha rafforzato le regole sulle inserzioni politiche, in modo da evitare che la pubblicità sia usata da Paesi stranieri per orientare il voto, e al contempo aumentare la trasparenza degli spot politici.

Proprio sulla poca trasparenza delle pubblicità elettorali punta il dito Firefox, che ha messo a disposizione online alcuni strumenti informativi di facile comprensione. L'intento è di rendere le persone consapevoli che, quando navigano sul web, la loro attività viene tracciata e poi usata non solo per vendere

prodotti, ma anche per mostrare notizie e video mirati, volti a manipolare le loro preferenze di voto.

