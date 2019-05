Una mappa delle agevolazioni (fiscali e non solo) per le imprese e le partite Iva. Dall’Ires ridotta sugli utili a riserva al bonus aggregazioni. Dal ritorno del superammortamento ma questa volta con un tetto massimo di 2,5 milioni alla semplificazione del patent box, a cui si potrà accedere anche senza il ruling con le Entrate ma a condizione di predisporre un’«idonea documentazione». Sono solo alcuni dei temi che affronterà il Focus “Le nuove agevolazioni per imprese e partite Iva” in uscita mercoledì 8 maggio con Il Sole 24 Ore a 0,50 euro in più oltre al prezzo del quotidiano (e disponibile online per gli abbonati) interamente dedicato alle novità appena introdotte dal decreto crescita (Dl 34/2019).

Una guida che, oltre alla spiegazione delle norme, propone esempi di applicazione, schede di sintesi e un glossario ragionato delle principali modifiche. Spazio anche agli incentivi finanziari: la nuova Sabatini, il Fondo di garanzia ma anche le misure introdotte per il contrasto delle imitazioni all’estero dei prodotti made in Italy. Un ampio ventaglio di opportunità da sfruttare anche in chiave di innovazione o di rafforzamento della capitalizzazione. Il capitolo degli adempimenti, invece, riguarda sia le novità per le vendite attraverso piattaforme digitali sia la riscrittura dell’obbligo di indicare i finanziamenti pubblici.

