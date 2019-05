Conte revoca l'incarico al sottosegretario Siri. Di Maio: importante segnale discontinuità

«Discussione civile e pacata». Così fonti della Lega spiegano il clima al Consiglio dei ministri di questa mattina, tutto dedicato, in pratica, alla revoca dell'incarico al sottosegretario leghista ai Trasporti Armando Siri. Nel corso della riunione, durata oltre due ore, un lungo confronto sul "licenziamento" di Siri deciso dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e disposto con un Dpcm il cui schema verrà sottoposto per la firma al presidente della Repubblica. Il provvedimento è stato adottato senza una votazione del Consiglio dei ministri, in linea con la procedura prevista dalla legge. Secondo fonti del Governo Conte avrebbe parlato di «passaggio di alta valenza politica» e della necessità di una «piena condivisione del metodo e anche della soluzione», ottenendo la fiducia esplicita di tutti i ministri presenti.

«Grazie a quello che abbiamo proposto come M5s il Consiglio dei ministri ha deciso di avviare la procedura di revoca dell'incarico di sottosegretari» ad Armando Siri, «perché quando si parla di inchiesta di corruzione e mafia la politica deve agire prima della giustizia», ha spiegato a caldo il vicepremier Luigi Di Maio commentando in conferenza stampa gli ultimi sviluppi del "caso Siri": «Per me è un grande orgoglio di fare parte di questo governo e della decisione presa da tutti quanti insieme». «In una giornata come quella di oggi in cui l'Italia è scossa da inchieste su temi che riguardano la cosa pubblica - ha poi sottolineato - per me è altrettanto importante che il governo oggi abbia dato un segnale di discontinuità rispetto al passato». «Mi fa piacere che non si sia andati

alla conta», ha poi concluso, «perché il nostro obiettivo non è dimostrare una superiorità numerica né una superiorità morale».

Nei loro interventi in Cdm il ministro dalla Pa Giulia Bongiorno e il vicepremier Matteo Salvini hanno ribadito la «fiducia nel premier» da parte della Lega ma hanno anche difeso il sottosegretario accusato di corruzione dalla Procura di Roma, «innocente fino a prova contraria come tutti i 60 milioni di Italiani». Archiviato il Cdm con il passo indietro obbligato di Siri le stesse fonti della Lega invitano a guardare avanti: la linea del Carroccio, spiegano rivolgendosi all'alleato M5S, è «basta coi litigi e con le polemiche», perchè ci sono tantissime cose da fare: flat tax per famiglie, imprese e lavoratori dipendenti, autonomia, riforma della giustizia, apertura dei cantieri, sviluppo e infrastrutture: basta chiacchiere, basta coi no e i rinvii».

© Riproduzione riservata