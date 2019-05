Harry Winston esalta anche l’alta gioielleria

Conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per la sua eccellente tradizione di gioielleria e per aver legato il proprio nome ai più famosi diamanti della storia, Harry Winston può vantare un percorso orologiero altrettanto interessante, iniziato nel 1989 e capace di spaziare tra generi diversi: non solo preziosi orologi-gioiello che rappresentano la sintesi tra i due mondi complementari del gioielliere americano, ma anche segnatempo che sono espressione di un’orologeria matura e fortemente ambiziosa, come nelle serie Histoire de Tourbillon o nell’originale Project Z, al cui interno Harry Winston ha sperimentato e lanciato una lega esclusiva di alluminio e zirconio denominata Zalium. Riassume entrambe le anime del brand, acquisito da The Swatch Group nel 2013, la linea Ocean, che lo scorso anno ha festeggiato l’importante traguardo del 20° anniversario.

Tra i suoi modelli spicca l’Ocean Biretrograde Perpetual Calendar Automatic, interpretazione moderna e originale di una delle più classiche tra le complicazioni orologiere, proposta con una cassa in oro di 42 millimetri di diametro e con un quadrante sul quale la visualizzazione delle numerose funzioni di calendario perpetuo crea altrettanti elementi di design; ad iniziare dal giorno e dalla data, riportati sulle due metà della circonferenza e valorizzati da un’indicazione di tipo retrogrado; si collocano sull’asse verticale al centro del quadrante, invece, l’indicazione di mese e anno bisestile e quella lunare. L’insieme di queste funzioni è gestito dal calibro automatico HW3501 con spirale in silicio e una riserva di carica di 72 ore. L’orologio è disponibile nelle versioni in oro rosa e in oro bianco, corredato di cinturino in alligatore.

