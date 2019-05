La guerra (solitaria) di Francesco alle fake news

Le sue parole piombano, inattese: «Ci siamo abituati a mangiare il pane duro della disinformazione e siamo finiti prigionieri del discredito, delle etichette e dell'infamia; abbiamo creduto che il conformismo avrebbe saziato la nostra sete e abbiamo finito per abbeverarci di indifferenza e di insensibilità; ci siamo nutriti con sogni di splendore e grandezza e abbiamo finito per mangiare distrazione, chiusura e solitudine; ci siamo ingozzati di connessioni e abbiamo perso il gusto della fraternità». Il tema della fake news come un male endemico è rilanciato dal Papa in Macedonia del Nord, seconda e ultima tappa del suo viaggio terminato ieri sera. Quella verso la disinformazione è una battaglia –perlopiù solitaria tra i grandi della Terra – del Papa, lui stesso sempre più spesso vittima di attacchi con notizie false e dossieraggi beceri.

GUARDA IL VIDEO / Papa Francesco in Macedonia del Nord

Ne ha parlato spesso, l'ultima volta per la giornata delle comunicazioni sociali nello scorso gennaio (“sono un pericolo sociale” disse). Ora torna sul tema, e rincara: si è troppo «cercato il risultato rapido e sicuro» e ora «ci troviamo oppressi dall'impazienza e dall'ansia. Prigionieri della virtualità, abbiamo perso il gusto e il sapore della realtà».



“Questi sono i tempi della calunnia e della diffamazione”

Concetti che il Papa riprende nella conferenza stampa U(breve) che tiene sul volo di rientro da Skopje a Roma. Per Bergoglio questi sono tempi segnati dalla «cultura dell'insulto», della «calunnia», della «diffamazione». Ma un antidoto a queste «armi» del male per papa Francesco esiste. È la «tenerezza» di Dio, «della Chiesa» che è «madre». Non è la risposta a una domanda dei giornalisti, è un pensiero, una commozione, che Bergoglio desidera confidare, lanciare. Lo esprime quando mentre l'aereo è in procinto di iniziare la fase di atterraggio. Poi in un passaggio di un discorso pronunciato nelcorso della giornata torna su un tema a lui caro espresso – a braccio, fuori dal discorso ufficiale diffuso dalla sala stampa - sin dal primo giorno del pontificato, e ripetuto in ogni occasione di incontro con preti e vescovi: «Quando nella vita sacerdotale entra il carrierismo, il cuore diviene duro, acido e si perde la tenerezza. Il carrierista o la carrierista ha perso la capacità di accarezzare».



Integrazione tra la Ue e i Balcani Occidentali

La Macedonia, per il Papa, è un «crogiuolo di culture e di appartenenze etniche e religiose ha dato luogo a una pacifica e duratura convivenza, nella quale le singole identità hanno saputo e potuto esprimersi e svilupparsi senza negare, opprimere o discriminare le altre. Esse - aggiunge - hanno così dato forma a una tessitura di rapporti e di situazioni che, sotto questo profilo, possono rendervi un esempio a cui fare riferimento per una convivenza serena e fraterna, nella distinzione e nel rispetto reciproco». Le «speciali caratteristiche» della Macedonia del Nord, dovute alla sua «composizione multietnica e multireligiosa, sono nel medesimo tempo di rilevante significato sulla via di una più stretta integrazione con i Paesi europei». Francesco auspica «che tale integrazione si sviluppi positivamente per l'intera regione dei Balcani occidentali, come pure che essa avvenga sempre nel rispetto delle diversità e dei diritti fondamentali».

© Riproduzione riservata