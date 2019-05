Reddito di cittadinanza, tutti i posti per navigator città per città. La corsa al Sud

Le maggiori chance per diventare navigator? Le hanno i candidati di Novara, Alessandria, Bergamo e Pavia, dove per ogni posto disponibile i pretendenti sono solo nove. Le minori possibilità, invece, le hanno i residenti di Pescara, dove corrono in circa 64 per ogni posto, Campobasso con un rapporto di 59 a uno, e Isernia con un rapporto di 57 a uno. Tra le grandi città, Roma ha il primato di domande presentate: 7092 istanze per 195 posti disponibili, con circa 36 candidati per ogni posto. A Milano (1899) il rapporto è più favorevole, 1 ogni 25 domande, come per Napoli (seconda città per domande, pari a 6.812).

GUARDA IL VIDEO - Ecco dove servono i navigator: tutti i numeri, dai 471 in Campania ai 429 in Sicilia

È un’Italia divisa in due quella che emerge dall’incrocio tra le 78.788 domande e i 2.980 posti disponibili a livello provinciale: per gli aspiranti navigator del Nord il rapporto dunque è decisamente più favorevole, rispetto a quelli del Sud e del Centro. Segno che nelle aree con il più alto numero di disoccupati, quella del navigator rappresenta un’opportunità occupazionale, di qui il numero più elevato di candidature.

Le città con le migliori chances al Nord

Ad Alessandria a correre per i 16 posti disponibili sono in 144 (il rapporto è di 1 a 9), a Bergamo in 346 per i 38 posti (1 per 9,1), a Pavia in 205 per 22 posti (1 per 9,3 candidati). La classifica delle città che offrono più possibilità agli aspiranti navigator prosegue con Pavia, Cuneo, Varese e Brescia dove il rapporto tra domande presentate e i posti disponibili è ancora di 9 a uno. Seguono Piacenza, Vercelli, Biella, Como, e Asti con un rapporto di circa 10 a uno. L’elenco prosegue con Rovigo, Monza, Imperia e Udine, dove per ogni posto si sfidano circa 11 pretendenti.

Seguono Venezia, Vicenza, Savona e il Sud Sardegna - la prima provincia non settentrionale che compare in questa classifica - con un rapporto di un posto ogni 12 concorrenti. Poi troviamo Verbano Cusio -Ossola, Aosta, Modena, Parma e Treviso, dove è in palio un posto per ogni 13 candidature.

Minori possibilità nel Mezzogiorno

I più penalizzati sono i residenti di Pescara con 894 domande per 14 posti (rapporto di 63,9 per 1 posto), quelli di Campobasso dove 593 corrono per 10 posti (59,3)e Isernia con un rapporto di 172 a 3 (57,3).

In fondo alla classifica compare anche Isernia, dove il rapporto è di un posto disponibile per ogni 57 domande, poi Lecce dove i candidati sono 49 per ogni posto, Cosenza e Potenza dove il rapporto è di 48 a uno. Segue l’Aquila con circa 47 aspiranti navigator ogni posto disponibile, Chieti con oltre 45 , Sondrio e Teramo con 44 e Avellino con circa 43.

GUARDA IL VIDEO - Reddito di cittadinanza: i nuovi navigator saranno assunti con contratto di collaborazione

Scrematura in vista per la selezione

Alla selezione che si svolgerà a Roma - la data ancora non è stabilita ma molto probabilmente sarà a metà giugno-, il rapporto tra posti disponibili e candidati ammessi sarà di 1 a 20, contro l’attuale rapporto di 1 a 26. A breve sarà, dunque, fatta una scrematura delle domande su base provinciale: sarà ammesso chi è possesso dei requisiti richiesti (cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Ue o regolare permesso di soggiorno per lavoro, godimento dei diritti civili e politici, anche nello stato di appartenenza e provenienza, assenza di condanne penali) in base al miglior voto di laurea in una delle 13 discipline indicate dall’avviso pubblicato sul sito di Anpal servizi (si spazia da scienze dell’economia a scienze pedagogiche, sociologia, a psicologia e giurisprudenza) , in caso di parità, vincerà il candidato più giovane.

Anpal: navigator operativi entro giugno

Bisognerà superare un test a risposta multipla di 100 domande in 100 minuti (con quesiti che vanno dalla cultura generale, alle capacità psicoattitudinali, informatica, regolamentazione del mercato del lavoro, economia aziendale). Vincitori saranno i primi in graduatoria per ogni provincia in ordine di punteggio, fino alla concorrenza delle posizioni disponibili.

Nei piani del presidente di Anpal, Mimmo Parisi, i navigator saranno operativi entro giugno, verranno assunti con un contratto di collaborazione fino al 30 aprile 2021 e con una retribuzione annua di circa 30mila euro lordi. Prima di dare supporto ai dipendenti dei centri per l’impiego, queste nuove figure professionali faranno due settimane di full immersion per formarsi.



Divisione candidati per provincia



Provincia candidatura Posti disponibili Numero domande pervenute Candidati per ogni posto disponibile Agrigento 35 979 28,0 Alessandria 16 144 9,0 Ancona 17 532 31,3 Aosta 6 81 13,5 Arezzo 12 235 19,6 Ascoli Piceno 8 296 37,0 Asti 8 87 10,9 Avellino 24 1045 43,5 Bari 78 3144 40,3 Barletta-Andria-Trani 28 769 27,5 Belluno 4 68 17,0 Benevento 16 641 40,1 Bergamo 38 346 9,1 Biella 6 62 10,3 Bologna 40 1111 27,8 Brescia 50 494 9,9 Brindisi 21 771 36,7 Cagliari 41 1439 35,1 Caltanissetta 24 622 25,9 Campobasso 10 593 59,3 Caserta 80 2046 25,6 Catania 100 2758 27,6 Catanzaro 30 1182 39,4 Chieti 15 689 45,9 Como 18 189 10,5 Cosenza 60 2930 48,8 Cremona 16 250 15,6 Crotone 21 486 23,1 Cuneo 16 150 9,4 Enna 13 420 32,3 Fermo 6 190 31,7 Ferrara 13 191 14,7 Firenze 40 948 23,7 Foggia 41 1199 29,2 Forli' Cesena 14 213 15,2 Frosinone 21 839 40,0 Genova 39 584 15,0 Gorizia 6 84 14,0 Grosseto 9 187 20,8 Imperia 9 106 11,8 Isernia 3 172 57,3 La Spezia 8 139 17,4 L'Aquila 14 667 47,6 Latina 30 767 25,6 Lecce 45 2206 49,0 Lecco 12 473 39,4 Livorno 16 244 15,3 Lodi 12 218 18,2 Lucca 16 246 15,4 Macerata 11 365 33,2 Mantova 20 207 10,4 Massa Carrara 10 154 15,4 Matera 12 464 38,7 Messina 45 1525 33,9 Milano 76 1899 25,0 Modena 25 343 13,7 Monza E Brianza 27 313 11,6 Napoli 274 6812 24,9 Novara 12 107 8,9 Nuoro 12 322 26,8 Oristano 12 236 19,7 Padova 25 563 22,5 Palermo 125 3503 28,0 Parma 18 250 13,9 Pavia 22 205 9,3 Perugia 24 816 34,0 Pesaro Urbino 13 311 23,9 Pescara 14 894 63,9 Piacenza 10 100 10,0 Pisa 18 388 21,6 Pistoia 13 199 15,3 Pordenone 9 131 14,6 Potenza 19 925 48,7 Prato 9 132 14,7 Ragusa 21 579 27,6 Ravenna 14 213 15,2 Reggio Di Calabria 47 1973 42,0 Reggio Nell'Emilia 18 259 14,4 Rieti 12 259 21,6 Rimini 13 243 18,7 Roma 195 7092 36,4 Rovigo 9 101 11,2 Salerno 77 2457 31,9 Sassari 25 718 28,7 Savona 10 128 12,8 Siena 9 188 20,9 Siracusa 31 644 20,8 Sondrio 10 446 44,6 Sud Sardegna 31 397 12,8 Taranto 35 1102 31,5 Teramo 11 485 44,1 Terni 9 267 29,7 Torino 107 1963 18,3 Trapani 35 856 24,5 Treviso 22 304 13,8 Trieste 10 251 25,1 Udine 21 251 12,0 Varese 28 266 9,5 Venezia 27 335 12,4 Verbano-Cusio-Ossola 4 52 13,0 Vercelli 7 71 10,1 Verona 32 452 14,1 Vibo Valentia 12 406 33,8 Vicenza 23 287 12,5 Viterbo 15 347 23,1 Totale 2980 78788 26,4 Fonte: Anpal

© Riproduzione riservata