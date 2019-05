Tria al Sole 24 Ore: «No a nuovo deficit per tagliare le tasse»

“Il debito italiano è sostanzialmente stabilizzato da anni, con oscillazioni minime. Non mi aspetto da Bruxelles la richiesta di una manovra correttiva che non è arrivata finora, ma gli obiettivi del Def su deficit e debito sono confermati. La riforma fiscale non si può fare a deficit perché per misure strutturali servono coperture altrettanto strutturali”.in un'intervista al Sole 24 Ore in edicola giovedì 9 maggio il ministro dell'Economia Giovanni Tria fa il punto sulla situazione all'indomani delle problematiche previsioni di primavera da Bruxelles. E invita a “non drammatizzare il confronto”, sia con Bruxelles sia sul fronte interno, con Lega e Cinque Stelle sempre più divisi alla vigilia delle elezioni europee. E non rinuncia a fissare paletti chiari, dai conti pubblici alle riforme su autonomia e province.

Sul primo punto, di fronte alle evocazioni di un deficit vicino o sopra il 3% per finanziare nuove misure Tria spiega di attenersi “agli obiettivi del Def approvati da governo e parlamento, ed è bene non creare sconcerto nei mercati”. Anche per l'autonomia regionale, “ogni aumento degli spazi finanziari ha bisogno di coperture” mentre sulle Province “le campagne sull'abolizione non hanno creato risparmi. Spero in un discorso più razionale”.

L’intervista completa sul Sole 24 Ore di giovedì 9 maggio

