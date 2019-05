A Barcellona è ancora Mercedes. La Ferrari ai piedi del podio

God Save the Queen. Das Lied der Deutschen. Solo l'Inno di Mameli è stato abbinato più volte al canto dei tedeschi rispetto a questa accoppiata in Formula 1: nel primo caso grazie all'era d'oro delle rosse aspirate, ora per le stelle argentate ibride. Perchè, anche oggi, la musica è sempre la stessa: Hamilton, Mercedes. Niente Maamme, quello finlandese, quindi, che per ironia della sorte oggi, vista l'importante festa, avrebbe magari meritato qualche titolo simpatico, almeno per chi capisce l'italiano.

Hamilton e Bottas, quindi, ancora davanti. A posizioni invertite rispetto alla qualifica, ma poco cambia. Si, certo, la classifica è rivoluzionata: il campione in testa è tornato davanti, perchè Bottas dopo un altro sabato da leoni non è riuscito a essere sufficientemente incisivo. Ma sufficientemente veloce, costante e affidabile da non perdere mai troppo gli scarichi del rivale e lasciare indietro tutta la concorrenza.

A proposito: gli “altri” in Formula 1 ormai sono dal “secondo” team in giù, non più dal quarto. La Mercedes, dopo cinque doppiette di fila, è un top team talmente elevato che guarda tutti dall'altro anche un pochino più del tollerabile. Un “troppo” che annebbia, che irrita, che demotiva e irretisce gli scenari più cupi sul proseguimento del costruttore in questo sport. La casa di Stoccarda ha vinto così tanto tutto assieme che potrebbe lasciare o rilanciare: faranno cambio Vettel e Hamilton? Di certo sarebbe ormai ora di pensare a un nuovo ciclo che però, contratto di Hamilton alla mano, potrebbe non aprirsi prima del 2021. Sperando nel frattempo di non annoiare così tanto come visto di recente in altri sport, considerando che un dominio che dura troppi anni a un certo punto stufa pubblico e sponsor, questa Formula 1 ha urgente bisogno di rimescolare le carte e dare più chance di vincere ad altri costruttori.

Al terzo posto si è visto un certo Verstappen, sempre più maturo e corretto in gara, che avendo perso la concorrenza interna di Ricciardo riesce a vivere il ruolo di prima guida in Red Bull con serenità e concretezza. In mezzo a lui e a Gasly le Ferrari, con quarto Vettel e quinto Leclerc. Forse potevano essere terzi e quarti, forse potevano terminare a posizioni invertite. Ma alla fine conta come si finisce sotto al traguardo e in classifica generale che, dopo il Montmelò, rispecchia precisamente l'ordine di arrivo odierno per le prime sette righe: Hamilton, Bottas, Verstappen, Vettel, Leclerc, Gasly, Magnussen. Un caso per l'ultimo, che se la gioco molto da vicino con Perez e Raikkonen a un punto e Norris a due. Molto vicini dal terzo al quinto. Già a quote alti i primi due: il leader domina a sette punti sul compagno finlandese, gli “altri” sono a 39 punti.

MA IN GARA NON ERA TUTTO SCONTATO - In realtà nei 66 giri visti oggi le carte si sarebbero potute rimescolare. Vettel aveva fatto una partenza eroica seguita tuttavia immediatamente da un errore memorabile, una “spiattellata” causa blocco ruota anteriore che gli costerà cara in termini di velocità e di “strategia del muretto”: a un certo punto, infatti, gli è stato detto di far strada al ragazzo francese. Poi i due hanno visto scegliere diversamente il team per le proprie coperture, fornendo inizialmente quelle più morbide per Vettel sperando che Leclerc fosse in grado di arrivare in fondo con un cambio solo. Ma mentre a due terzi di gara le strategie sembravano scritte e discretamente confermate, un banale contatto fra Stroll e Norris ha costretto la direzione a una lunga uscita della safety car per ripulire la pista da tanti, troppi detriti, che si poteva evitare: Norris se ne poteva stare fuori invece ha rimesso le ruote in pista senza senso. Da sanzionare per l'immaturità. Tanto tempo sprecato che ha permesso di ricompattare tutti i distacchi, tanto che sembrava credibile a un certo punto che le Ferrari potessero sperare in un sorpasso insperato, in virtù di Pirelli più dure ma ben più nuove rispetto a quelle montate dagli avversari. A parte l'inchiodata iniziale, che comunque ha mostrato un certo carattere di Vettel, reo solo di non essere riuscito a passare Bottas pur avendolo messo in difficoltà facendolo anche “scodare”, i due piloti in rosso si sono comportati complessivamente molto bene. Migliorata anche l'affidabilità, manca quindi ancora la velocità per le due monoposto di Maranello.

L'INCOGNITA DEL GP SPAGNOLO - A fronte di una gara ancora poco brillante per lo spettacolo, sperando di non aver già visto troppo riguardo alla reale forza dei team nel 2019, nel paddock risuonava un altro tema, quello di una possibilità di problemi in vista per il gran premio catalano. Già in forte dubbio per il Messico 2020, il mondo ispanico potrebbe perdere anche questa storica gara, che risiede dal 1991 in questa bella pista alla periferia di Barcellona, ben collegata alla città con la ferrovia e pensata come struttura di contorno alle Olimpiadi del 1992. All'epoca la grande metropoli si era distinta per essere stata una delle città non capitale a ospitare i Giochi e sfruttare l'occasione per creare una nuova identità urbana: non solo capitali ingenti per le strutture sportive, insomma, ma grandi opere urbanistiche e infrastrutture che, negli anni a seguire, si sono rivelate fondamentali per altri eventi e per la crescita del turismo. Da tanti anni a questa parte, poi, grazie al clima mite l'impianto è utilizzato con grande soddisfazione dai team per i test invernali e anche per tante competizioni motociclistiche: la Moto GP corre su questa pista dal 1996 (un po' più lentamente: circa 22 i secondi di differenza fra i migliori giri di sempre) e proprio come per le quattro ruote ha tanti ricordi positivi e negativi per i fan italiani. Essendo una pista vera, dell'epoca pre-Tilke, non è fatta con un certo “stampino” ma ha invece una sua forte e attrattiva personalità, guidabilità e un alto livello di sicurezza: c'è da sperare, insomma, che non si disperda per ragioni economiche perchè, anche se Sainz non porta gli stessi tifosi di Alonso, è sempre un tracciato bello da vedere per i fan e da correre per i piloti.

