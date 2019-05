Di Maio apre il cantiere famiglie, più soldi per i figli come in Francia e Germania

Il primo miliardo da mettere sul piatto c’è già: è quello risparmiato per il reddito di cittadinanza che il vice premier Luigi Di Maio ha già promesso di destinare agli interventi per le famiglie. Ma altre risorse potrebbero arrivare da altre fonti: dai vari bonus per nascite e asili nido (oltre 2 miliardi l’anno) alle risorse che l’Inps mette da parte e non investe totalmente per gli assegni familiari (un altro miliardo) fino a una parziale rimodulazione degli 80 euro di Renzi (in tutto valgono 10 miliardi). L’obiettivo del decreto legge sul quale si comincerà a lavorare da questa settimana è aumentare i soldi per ogni figlio, al di là dei limiti del reddito. Come avviene in altri Paesi, come Francia e Germania.

«Abbiamo risparmiato un miliardo di euro dal Reddito di cittadinanza perché abbiamo respinto il 25 per cento di richieste che non erano idonee. Questo miliardo di euro lo metteremo sul decreto legge che stiamo scrivendo e che ci consentirà, quando nasce un bambino in Italia, che questo bambino possa avere gli stessi aiuti di un bambino tedesco o francese», ha spiegato il vice premier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio che vuole puntare così ad affrontare il problema della crescita demografica, «che è molto più importante della crescita economica, perché siamo l'ultimo Paese che fa figli in Europa».

L’idea che sarà discussa già da lunedì al tavolo tecnico del ministero del Lavoro che nelle intenzioni del ministro sarà aperto anche alle opposizioni, è quella di scrivere un nuovo decreto legge che preveda misure di vario tipo - dagli sconti sulle rette degli asili a quello sui pannolini - ma centrato soprattutto sul potenziamento dell’assegno familiare che oggi viene riconosciuto solo ai lavoratori dipendenti. Il nuovo assegno famigliare più pesante rispetto a quello attuale sarebbe invece per tutti, anche i lavoratori autonomi con figli, e soprattutto riconosciuto al di là del reddito (oggi viene erogato in proporzione). Proprio come in Francia e Germania dove l’assegno è fisso e varia dai 100 ai 600 euro al mese in base al numero dei figli. Mentre in Italia a esempio per un figlio l’assegno parte dai 137 euro al mese con 14mila euro di reddito per scendere a poche decine di euro sopra i 30mila euro di redditi. Penalizzando così soprattutto le classi medie.

L’idea dovrebbe raccogliere l’adesione anche della Lega che esprime anche nel Governo un ministro per la Famiglia (senza portafoglio). E proprio il ministro leghista per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana non ha nascosto il suo apprezzamento (ironico) per le intenzioni di Di Maio: «Esprimo immensa soddisfazione e gioia per la conversione di Di Maio sulla famiglia. Ha capito la nostra lezione: se il Paese vuole crescere deve puntare sul rilancio della natalità. Di Maio è diventato un leghista, un mio discepolo. Finalmente dopo mesi di battaglie raccogliamo i frutti: i Cinque Stelle sulla mia linea e la famiglia al centro del dibattito politico, con le nostre priorità!». Anche il sottosegretario leghista al Lavoro e alle Politiche Sociali, Claudio Durigon - subito dopo l’incontro organizzato nei giorni scorsi dal Forum delle Associazioni Familiari in cui si chiedeva proprio l'introduzione di un assegno per ogni figlio nato, a prescindere dal reddito - ha annunciato che «siamo pronti a trovare una soluzione e, sicuramente, l'assegno per i figli è uno strumento che possiamo mettere in campo».

Al tavolo del Governo che studierà le misure, che potrebbe riunirsi la prima volta il 15 maggio (Giornata internazionale della famiglia), parteciperà anche il Forum delle Associazioni familiari, che ha messo a punto una sua proposta già presentata proprio a Di Maio. Si tratta di un «assegno universale», da 150 euro al mese, che accompagni i nuovi nati fino alla maggiore età, o fino a 26 anni se studiano regolarmente. La proposta elaborata dal Forum costerebbe «15 miliardi» ma, spiega il presidente Gigi De Palo, «si può attuare per gradi, iniziando magari dalle famiglie con tre figli e così via. L'importante è partire». Le risorse, è il suggerimento, si potrebbero reperire attraverso il riordino degli attuali sostegni alla famiglia (i vari bonus), magari rimodulando anche quello degli 80 euro di Renzi che attualmente va, nella maggioranza dei casi, alla stessa platea che potrebbe usufruire dell'assegno unico. Che sarebbe indipendente da reddito familiare o Isee e andrebbe a tutti, anche incapienti, disoccupati o lavoratori precari e atipici, non solo ai lavoratori dipendenti come l'attuale assegno per il nucleo familiare, e crescerebbe al crescere del numero di figli o in presenza di disabilità.

