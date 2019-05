Voli di Stato, la Corte dei Conti apre un fascicolo su Salvini. Il ministro: nessun abuso

La procura del Lazio della Corte dei Conti ha aperto un fascicolo esplorativo sui voli effettuati dal vicepremier Matteo Salvini. Fonti della procura confermano quanto anticipato oggi dal quotidiano la Repubblica, precisando che il fascicolo è in mano al viceprocuratore generale Bruno Tridico. «Nessun abuso, nessuna irregolarità, nessun volo di Stato o della Polizia per fare comizi ma sempre per impegni istituzionali», è la replica a stretto giro di posta del leader della Lega. «Sfido chiunque a dimostrare il contrario».

Già stamane su Facebook il deputato Pd Michele Anzaldi aveva scritto che «in soli dieci mesi i ministri del Governo M5S-Lega hanno viaggiato 116 volte sui voli di Stato. Lo dicono i numeri ufficiali pubblicati sul sito di Palazzo Chigi, ai quali vanno aggiunti i voli del premier Conte per i quali non è prevista pubblicazione. Il record ce l'hanno i ministri M5S con 72 voli, il 62% del totale».

Secondo il deputato dem in testa figura «la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, con 66 tratte blu, ma ha volato con la flotta di Stato (4 tratte a marzo Roma-Bruxelles) anche il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che in passato si vantava di viaggiare solo coi voli di linea. Per Salvini 22 voli con la flotta di Stato, ai quali si aggiungono almeno altrettanti individuati da "Repubblica" con aerei della Polizia e dei Vigili del Fuoco per i quali non è prevista pubblicazione,

e sui quali la Corte dei conti avrebbe aperto un fascicolo di indagine, stando a quanto rivelato dal quotidiano.

Per questo, conclude Anzaldi, «le chiacchiere di Di Maio e del Movimento 5 stelle si infrangono contro i numeri ufficiali. Non avevano detto che non avrebbero mai viaggiato sugli aerei di Stato? Quante volte li abbiamo sentiti pontificare in maniera propagandistica contro il governo Renzi, anche con la campagna diffamatoria sull'Airbus di Stato? Erano solo chiacchiere. Anche in Italia, come nel resto del mondo, i ministri continuano a viaggiare con la flotta di Stato».

Spread in alto, «colpi di coda per intimorire»

«Sono indagato dappertutto su tutto: per sequestro di persona, per razzismo. Penso che il lavoro che sto facendo per gli italiani lo stiano apprezzando. E penso di essere uno dei ministri che costa meno, nella storia del ministero dell'Interno». La notizia dell'indagine della Corte dei Conti non fa indietreggiare Salvini che anzi rilancia sull'austerità del proprio comportamento. Martedì ha aperto un ulteriore fronte polemico nella maggioranza la sua battuta sullo sforamento del 3 per cento, con notevoli ripercussioni sul nostro differenziale con i titoli di Stato tedeschi. «Stanno tentando gli ultimi colpi di coda perché hanno capito che l'Europa può cambiare», si limita a dire il vicepremier. «Con il voto del 26 maggio non solo in Italia, in Olanda si può cambiare rimettendo al centro il lavoro, la famiglia, i diritti e non la finanza e il business. Quindi usano lo spread per intimorire».

«I rimpatri sono il doppio degli sbarchi»

Da San Severo, tappa del suo tour, il capo del Carroccio difende l'azione dell'esecutivo («legittima difesa, immigrazione, tasse, legge Fornero, la pace fiscale con Equitalia, rifarei tutto») rivendicando meriti su cui non sono mancate critiche, anche da parte dei Cinque Stelle, vedi alla voce rimpatri ( «per la prima volta dopo anni e anni gli immigrati che se ne vanno dall'Italia sono il doppio rispetto a quelli che arrivano»). «Faccio il ministro dell'Interno e mi occupo di sicurezza. Porto in Puglia il dimezzamento delle presenza dei migranti a spese dei pugliesi. Un calo dei reati del 12%, più forze dell'ordine».

Il voto europeo per Salvini «diventa fondamentale per l'agricoltura: se ci mandano a governare in Europa, l'olio pugliese, il grano, la frutta il pesce, lo andiamo a difendere a Bruxelles, perché è lì che si fa la battaglia» In ogni caso «siamo noi che non vogliamo avere nulla a che fare con la Merkel, con Macron e con chi ha rovinato questa Unione europea». Il riferimento è alle porte del Ppe chiude alla Lega. «Noi vogliamo salvare l'Europa che non è quella dei burocrati, dei banchieri dei finanzieri e di chi l'ha governata in questi anni».

