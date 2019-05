Voli di Stato, dove sono volati i ministri gialloverdi e perché

Voli istituzionali, per motivi di sicurezza, ma anche umanitari e sanitari. La trasparenza per legge sui voli di Stato compiuti dai ministri della Repubblica del governo gialloverde a bordo degli aerei del 31esimo Stormo dell’Aeronautica segnala 116 voli di Stato fra giugno 2018 e marzo 2019 (i dati di aprile non sono ancora pubblicati) . C’è infatti un obbligo di legge (articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98) a pubblicare l’elenco dei voli che devono essere specificamente autorizzati e resi pubblici sulla pagina web di palazzo Chigi “Voli di Stato”. Sono conteggiati anche i voli sanitari e umanitari autorizzati. Restano fuori dall’elenco i «voli segreti per ragioni di Stato», e i voli effettuati dal premier Giuseppe Conte, dai presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati e del presidente della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi.

Il fascicolo della Corte dei conti Lazio riguarda altri voli

Il fascicolo esplorativo aperto dalla procura del Lazio della Corte dei Conti non riguarda i voli di Stato, ma i viaggi effettuati dal vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini a bordo del bimotore della Polizia Piaggio P-180, che è considerato la Ferrari dei cieli. Fascicolo esplorativo aperto in seguito a un’inchiesta di Repubblica sull’uso di voli top secret per partecipare a eventi ufficiali e comizi. «Nessun abuso, nessuna irregolarità, nessun volo di Stato o della Polizia per fare comizi - ha commentato Salvini - ma sempre per impegni istituzionali. Sfido chiunque a dimostrare il contrario».

In testa Trenta e Salvini

Guida la classifica sull’uso dei voli di Stato la ministra Elisabetta Trenta a quota 66, seguita dal ministro dell’Interno e vicempremier Matteo Salvini con 22. Segue il ministro dell’Economia Giovanni Tria con 10, quello degli Esteri Enzo Moavero con 9. Poi c’è il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede con 4, il ministro per gli Affari regionali e l’autonomia Erika Stefani con 3 e il ministro dell’Ambiente Sergio Costa con 2. In totale 116 voli in dieci mesi (i dati di aprile non sono disponibili). Ecco, mese per mese, dove sono volati i ministri (e non slo) a bordo di aerei di Stato e perché hanno effettuato quei voli.

La ministra Trenta inaugura a giugno 2018 i voli di Stato gialloverdi

Dieci tratte a giugno 2018 per gli aerei di Stato. É la neo titolare della Difesa Elisabetta Trenta a inaugurare i voli dei ministri gialloverdi con aerei di Stato. Il 7 giugno 2018 è a Bruxelles per il suo debutto sulla scena internazionale alla ministeriale Nato, dove ha chiesto agli alleati di guardare di più al Mediterraneo per dare sostegno all'Italia e all'Ue nella lotta ai trafficanti di esseri umani e al terrorismo. Il 15 giugno è la volta di un volo sanitario Pointe Noire-Milano.

Il volo è effettuato da un Falcon 900 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare per trasportare un uomo di 66 anni, cittadino italiano residente in Congo, affetto da una grave patologia, trasferendolo dall'aeroporto internazionale di Pointe Noire, in Congo, a quello di Milano Linate. Il volo, classificato come sanitario, è stato richiesto dall'Ambasciata italiana in Congo e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per assicurare all’uomo le cure in una struttura ospedaliera specialistica nel piacentino. Poi è la volta del titolare dell’Economia Tria che il debutto all’Eurogruppo: il 20 giugno vola a Lussemburgo per il primo confronto in Europa su due dossier cruciali: l'uscita della Grecia dal programma di aiuti e la riforma dell'Eurozona, con le proposte di Francia e Germania.Due giorni dopo, il 22 giugno, è il vicepremier Matteo Salvini a salire su un volo di Stato per una visita lampo a Tripoli: un viaggio di cinque ore per un incontro lampo cn le autorità libiche sui migranti e non solo. Dall’aereo twitta la foto di cotolette e patatine mangiati a bordo. Il 25 in volo da Galatina a Roma e ritorno c’è la prefettura.

Moavero inaugura i voli di luglio 2018

É il ministro Moavero a salire su un volo di Stato il 7 luglio 2018. É la prima missione a Tripoli del ministro degli Esteri, segnata da un lungo colloquio con il

presidente Fayez al-Sarraj, un'ora e mezza circa. Poi l’11 luglio Salvini vola a Innsbruck per la riunione informale del consiglio dei ministri dell'Interno Ue. Sono i giorni dell’odissea della Diciotti. Lì incontra il collega tedesco Horst Seehofer e al termine parlato di asse Italia-Germania. Con Berlino, ha

sottolineato, «abbiamo obiettivi comuni: meno sbarchi, meno morti, meno immigrati». Poi il 16 luglio è la volta della ministra Trenta in volo verso Farnborough dove visita il Salone dell’Aerospazio, uno dei più importanti appuntamenti internazionali del settore, per promuovere e sostenere l'industria aeronautica e spaziale, civile e militare italiana. A margine del salone ha incontrato il ministro della Difesa britannico Gavin Williamson, con il quale ha discusso dei principali dossier internazionali. Il 18 Salvini è al Cairo, il 24 Trenta vola a Tunisi, Tripoli e Misurata, il 28 di nuovo un volo sanitario Roma-Galatina della prefettura.

Beirut, Genova e New Delhi fra i voli di agosto

Ad agosto tre viaggi riguardano la sicurezza. La prima a decollare è la ministra Trenta alla volta di Beirut. Seguono due giornate di volo di Salvini che il 14 agosto è a Catania e il giorno di Ferragosto a Reggio Calabria e Genova. Il 20 due tratte di volo, una della prefettura sulla tratta Genova-Bari, l’altro dell’ambasciata sulla tratta Roma-New Delhi- Milano. Tutte e due le tratte sono per motivi sanitari.

Settembre da Vienna a Varsavia e Riga

A settembre il primo volo del mese è del ministro dell’Economia Tria, per motivi istituzionali. Vola a Vienna e a Milano il 6 settembre. Vienna e Milano sono anche le meta dei voli del 14 settembre del vicepremier Salvini. Il 16 settembre volo sanitario Roma- Pittsburgh-Roma della prefettura. Il giorno successivo la ministra Trenta si reca a Skopje ePristina. Il 21 volo d’ambasciata Roma-David-Roma per motivi sanitari. Il 24 la ministra Trenta è a Varsavia e Riga. Il 27 Matteo Salvini è a Tunisi.

A ottobre voli da Bali a Doha

Il primo giorno di ottobre Tria vola a Lussemburgo, il 3 la ministra Trenta è a Bruxelles, l’8 Salvini vola a Lione. Il 10 Tria è a Bali, il 22 Trenta è a Belgrado, Tirana e Parigi, il 26 a Manama, Baghdad ed Erbil. Il 29 Salvini decolla per Doha. Il 30 Tria è a Berlino, la delegazione Bosnia a Brindisi e Sarajevo.

Novembre da Ronchi dei Legionari ad Accra

Novembre è aperto da un volo della prefettura per motivi sanitari sulla tratta Firenze-Catania. Il 4 Trenta è a Ronchi dei Legionari, il 5 Salvini è ad Accra, il 6 Moavero è a Bruxelles e Palermo. Il 19 la ministra Trenta è a Bruxelles, il 30 a Olbia e La Maddalena.

Dicembre voli da Zagabria a Tel Aviv

Il 4 dicembre il primo volo del mese è della ministra degli Affari regionali Erika Stefani che si reca a Verona e Zagabria, il 5 la Trenta è a Ottawa. Il 10 la prefettura vola per motivi sanitari da Bergamo a Catania. L’11 Salvini è a Tel Aviv, il 12 il ministro Costa è a Katowice. Il 14 dicembre la ministra Trenta vola a Herat e Kabul, mentre il 18 si alza un volo umanitario dell’unità di crisi del ministero degli Affari esteri sulla rotta Strasburgo-Roma-Verona. Ultimo volo 2018 è il giorno 23: abordo la minsitra Trenta in direzione Beirut e Venezia.



Il 2019 apre con un volo di Salvini a Varsavia

Apre il 2019 un volo di Stato di Salvini a Varsavia. Il 17 gennaio la Trenta è a Comiso, Augusta, Catania, Messina e Palermo, il 22 a Recife, Brasilia, San Paolo, Embraer e Rio. Il 30 a Cagliari e Bucarest. Ultimo volo del mese, il 31, quello del ministro Moavero a Bucarest.

A febbraio voli in Angola e Uruguay

Il 6 febbraio Moavero vola in Angola, a Luanda , e in Uruguay, a Montevideo. Il 13 la ministra Trenta è a Pisa, Bruxelles, Monaco di Baviera e Bolzano. Il 17 due voli sanitari dell’unità di crisi della Farnesina sulla rotta Al Minhad-Baghdad-Ali al Salem e Roma-Ali al Salem-Milano. Il 20 e il 23 due voli della Prefettura, uno sulla rotta Bergamo-Cagliari, l’altro sulla tratta Firenze-Palermo. Il 25 febbraio la ministra trenta vola ad Algeri e Niamey.



Dieci voli a marzo 2019

Inaugura i voli di Stato di marzo il ministro della Giustizia Bonafede l’8 marzo. É volato a Bruxelles per il Consiglio Ue sulla giustizia e il bilaterale con l'omologa transalpina Nicole Belloubet. Temi sul tavolo: procura europea, lotta al terrorismo ed estradizione dei latitanti italiani in Francia. Il 20 la ministra Trenta è a Istrana, il 25 a Doha e Kuvat. Lo stesso giorno, il 25, il ministro Bonafede è a Bruxelles. Chiude i voli di marzo, il 29, la ministra Trenta. Destinazione: Tirana.

ECCO TUTTI I VOLI DI STATO DEL GOVERNO GIALLOVERDE



INIZIO MISSIONE AUTORITÀ TRATTA MOTIVAZIONE Giugno 2018 07/06/18 Trenta ROMA - BRUXELLES - ROMA Sicurezza 15/06/18 Ambasciata POINTE NOIRE - MILANO Sanitario 20/06/18 Tria ROMA - LUSSEMBURGO - ROMA Istituzionale 22/06/18 Salvini ROMA - TRIPOLI - ROMA Sicurezza 25/06/18 Prefettura GALATINA - ROMA - GALATINA Sanitario Luglio 2018 07/07/18 Moavero ROMA - TRIPOLI - ROMA Istituzionale 11/07/18 Salvini ROMA - INNSBRUCK - MILANO Sicurezza 16/07/18 Trenta ROMA - FARNBOROUGH - ROMA 18/07/18 Salvini ROMA - IL CAIRO - ROMA 24/07/18 Trenta TUNISI - TRIPOLI - MISURATA - ROMA 28/07/18 Prefettura ROMA - GALATINA Sanitario Agosto 2018 06/08/18 Trenta ROMA-BEIRUT-ROMA Sicurezza 14/08/18 Salvini ROMA-CATANIA 15/08/18 Salvini REGGIO CALABRIA-GENOVA 20/08/18 Prefettura GENOVA-BARI Sanitario Ambasciata ROMA-NEW DELHI-MILANO Settembre 2018 06/09/18 Tria ROMA-VIENNA-MILANO Istituzionale 14/09/18 Salvini ROMA-VIENNA-MILANO Sicurezza 16/09/18 Prefettura ROMA-PITTSBURGH-ROMA Sanitario 17/09/18 Trenta ROMA-SKOPJE-PRISTINA-ROMA Sicurezza 21/09/18 Ambasciata ROMA-DAVID-ROMA Sanitario 24/09/18 Trenta ROMA-VARSAVIA-RIGA-ROMA Sicurezza 27/09/18 Salvini ROMA-TUNISI-ROMA Ottobre 2018 01/10/18 Tria ROMA-LUSSEMBURGO-ROMA Sicurezza

istituzionale 03/10/18 Trenta ROMA-BRUXELLES-ROMA 08/10/18 Salvini ROMA-LIONE-ROMA 10/10/18 Tria ROMA-BALI-ROMA 22/10/18 Trenta ROMA-BELGRADO-TIRANA-PARIGI-ROMA 26/10/18 ROMA-MANAMA-BAGHDAD-ERBIL-ROMA 29/10/18 Salvini ROMA-DOHA-ROMA 30/10/18 Tria ROMA-BERLINO-ROMA Delegazione Bosnia BRINDISI-SARAJEVO Novembre 2018 02/11/18 Prefettura FIRENZE-CATANIA Sanitario 04/11/18 Trenta ROMA-RONCHI DEI LEGIONARI-ROMA Sicurezza 05/11/18 Salvini ROMA-ACCRA-ROMA 06/11/18 Moavero ROMA-BRUXELLES-PALERMO-ROMA Istituzionale 19/11/18 Trenta ROMA-BRUXELLES-ROMA Sicurezza 30/11/18 ROMA-OLBIA-LA MADDALENA-OLBIA-ROMA Dicembre 2018 04/12/18 Stefani ROMA-VERONA-ZAGABRIA-ROMA Istituzionale 05/12/18 Trenta ROMA-OTTAWA-ROMA Sicurezza 10/12/18 Prefettura BERGAMO-CATANIA Sanitario 11/12/18 Salvini ROMA-TEL AVIV-ROMA Sicurezza 12/12/18 Costa ROMA-KATOWICE-ROMA Istituzionale 14/12/18 Trenta ROMA-HETAT-KABUL-HERAT-ROMA Sicurezza 18/12/18 Mae-Unità di crisi STRASBURGO-ROMA-VERONA Umanitario 23/12/18 Trenta ROMA-BEIRUT-VENEZIA-ROMA Sicurezza Gennaio 2019 09/01/19 Salvini ROMA-VARSAVIA-ROMA Sicurezza 17/01/19 Trenta RM-COMISO-AUGUSTA-CATANIA-MESSINA-PALERMO-RM 22/01/19 RM-RECIFE-BRASILIA-S.PAOLO-EMBRAER-RIO DE J-RM 30/01/19 ROMA-CAGLIARI-BUCAREST-ROMA 31/01/19 Moavero ROMA-BUCAREST-ROMA Istituzionale Febbraio 2019 06/02/19 Moavero LUANDA-MONTEVIDEO-ROMA Istituzionale 13/02/19 Trenta PISA-BRUXELLES-MONACO DI BAVIERA-BOLZANO Sicurezza 17/02/19 Mae-Unità di crisi ROMA-ALI AL SALEM--MILANO Sanitario 20/02/19 Prefettura BERGAMO-CAGLIARI 23/02/19 Prefettura FIRENZE-PALERMO 25/02/19 Trenta ROMA-ALGERI-NIAMEY-ROMA Sicurezza Marzo 2019 08/03/19 Bonafede ROMA-BRUXELLES-ROMA Sicurezza 20/03/19 Trenta ROMA-ISTRANA-ROMA 25/03/19 ROMA-DOHA-KUWAT-ROMA Bonafede ROMA-BRUXELLES-ROMA 29/03/19 Trenta ROMA-TIRANA-ROMA Fonte: Palazzo Chigi

